Китайский бренд CHNNYU представил новую коллекцию на BRICS+ Fashion Summit в Москве

Презентация состоялась в самом центре столицы России

Известный китайский дизайнер Чэн Ю представил в Москве свою новую коллекцию. Площадкой для показа был выбран Государственный исторический музей рядом с Красной площадью в Москве. Мероприятие, состоявшееся рамках BRICS+ Fashion Summit, посетили представители модной индустрии Африки, Китая и других стран БРИКС.

В новой коллекции бренда CHNNYU основное внимание уделено комфорту в повседневном стиле. Так, объемные джинсы на низкой посадке дизайнер предлагает сочетать с лонгсливом из хлопка. В верхней одежде Чэн Ю отдает предпочтение укороченным кожаным курткам и пуховикам свободного кроя. Характерный почерк дизайнера проявляется в острых углах воротников. На моделях также были представлены объемные свитера разной длины и фасонов.

В качестве основных цветов коллекции Чэн Ю выбрал бежевый и черный. Серый тоже присутствует. Спокойные тона одежды дизайнер разбавил яркими аксессуарами, например, сделал смелый акцент на зеленом цвете сумки-конверта.

По словам художника, Россия его очаровала и воодушевила на создание новых дизайнов:

"Москва – красивый город, да и люди сами по себе красивые, так что они однозначно станут моим вдохновением на ближайшие коллекции",

– сказал Чэн Ю, подчеркнув, что участие в BRICS+ Fashion Summit останется в его памяти "приятным воспоминанием".

CHNNYU – один из лидеров в китайской модной индустрии. Он придерживается философии "стиль для каждого", предлагая качественные товары по доступной цене. Одежда и аксессуары бренда отличаются современным дизайном и отвечают актуальным трендам. Дизайнер также уделяет внимание экологичности, стремясь создавать вещи, которые не вредят окружающей среде.