Спикеры из 63 стран примут участие в BRICS+ Fashion Summit

С 28 ноября по 2 декабря в Москве пройдет первый международный форум BRICS+ Fashion Summit, который объединит более 200 спикеров из дружественных стран – глав недель и школ моды, дизайнеров и байеров, производителей и инфлюенсеров – для принятия стратегических решений в сфере креативных индустрий

Как много западных брендов одежды вы знаете? Они маячат перед глазами покупателей по всему миру. Однако ситуация с модными рынками развивающихся стран складывается иначе: они не получают огласки и остаются востребованы только внутри страны, а порой и там уступают в гонке с вездесущим заграничным массмаркетом. Так выглядит "колонизация" модных рынков. Бренды-мастодонты давно разделили индустрию и отказывают новым лицам мира моды в праве на признание.



Форум моды BRICS+ Fashion Summit уравнивает правила игры и делает модную индустрию более демократичной. Саммит пройдёт с 28 ноября по 2 декабря под эгидой Московской недели моды и станет центром притяжения для 200 делегатов из 63 стран мира.

Больше партнеров

"Подобное мероприятие полезно именно своим охватом",

- основатель, дом моды Julia Dalakian.

Союз стран BRICS увеличивает влияние. Более 5 стран присоединятся к объединению в 2024 году, и среди них – Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет. Однако "круг друзей" BRICS+, готовых развивать различные формы сотрудничества, исчисляется десятками, их фокус направлен на развитие торговли и открытие внешнего рынка. Свидетельством этому является Fashion Summit, в котором примут участие представители 55 дружественных стран, а также делегаты из США, Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов. По подсчетам, население стран-участников насчитывает более 2/3 жителей планеты, что дает право называть саммит одним из самых масштабных событий модной индустрии развивающихся государств. И все эти государства готовы заявлять о себе и о модных индустриях своих стран.

Национальная мода как ключ к признанию

Речь пойдет о международном сотрудничестве, продвижении национальной моды и региональных дизайнеров. Спикеры считают, что именно такая мода, связанная с этническим кодом и историей государства, представляет интерес на мировом рынке, рассказывает уникальную историю, а не копирует заезженные "тренды".

"Будущее моды – в повышении ценности местных брендов в плане качества, устойчивости, креативности и доступности. Выйти на глобальный уровень с такими марками становится намного проще",

– считает Пол Антаки, сооснователь The Egyptian Fashion & Design Council и Egypt Fashion Week.

"Поддержка локальных производителей в большой степени означает использование местных материалов и рабочей силы, что напрямую влияет на благосостояние вашего родного региона. Самое главное преимущество работы на локальном рынке – это то, что вы знаете своего потребителя лучше, чем кто-либо другой", – уверена Алиа Кхан, основатель Islamic Fashion & Design Council из Объединенных Арабских Эмиратов.

Цель Модного Саммита – установить новый тренд, где маленькие бренды получат возможность выйти на большой рынок, мотивировать потребителей покупать "местную" моду, а не масс-маркет, обменяться передовым опытом и обсудить, как национальная самоидентификация помогает добиться успеха в бизнесе.

По праву модная столица

Москва занимает значимое место в международном рейтинге модных городов и притягивает творческую молодежь, готовую развивать креативные индустрии. BRICS+ Fashion Summit закрепляет за столицей статус модного мегаполиса и даёт возможность продемонстрировать всю широту русской культуры и национальной моды.

Важную часть модного форума составят двенадцать показов российских и зарубежных дизайнеров. Их география обширна и включает Китай, Турцию, Индию, Сербию, Бразилию, Египет, ЮАР, Индонезию, Эфиопию, Беларусь.

Россию на подиуме представит Алёна Ахмадуллина, основатель одноименного бренда Alena Akhmadullina. В своих коллекциях дизайнер поддерживает национальные промыслы и русский исторический костюм, обращается к магическим сюжетам народных сказок. Презентация ее коллекции пройдет 29 ноября в Российской Государственной Библиотеке.

В числе российских спикеров деловой программы BRICS+ Fashion Summit будут Дмитрий Песков (социальный представитель президента по цифровому и технологическому развитию), Сергей Саркисов (Вице-президент Группы компаний "Новард", в которую входит EKONIKA), Иван Воронин (директор по электронной коммерции "Сбер Бизнес Софт"), Алиса Боха (основатель бренда Monochrome), Анастасия Задорина и многие представители крупных российских производств, дизайнерских марок.

Кроме модных показов, за пять дней BRICS+ Fashion Summit проведет более 60 сессий, круглых столов и панельных дискуссий, fashion-интенсив с участием экспертов из модных школ десяти стран, фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts и В2В-шоурум, где будут экспонироваться более 100 российских и 20 иностранных брендов. Форум пройдёт на таких знаковых площадках Москвы, как МКЗ "Зарядье" и Паркинг Галерея парка “Зарядье”, Хлебозавод и ГЭС-2.

Регистрация открыта в приложении Fashion Summit, которое доступно в Apple Store и Google Play, а также на официальном сайте мероприятия. Прямая трансляция сессий форума пройдет в сообществе Московской недели моды в "ВКонтакте".