Опубликована программа BRICS+ FASHION SUMMIT

Опубликована программа BRICS+ FASHION SUMMIT
Фото: пресс-служба Московской недели моды
В событии примут участие делегации из 60 стран

Опубликована программа BRICS+ FASHION SUMMIT, который пройдет в Москве с 28 по 30 ноября 2023 года. Деловая программа BRICS+ Fashion Summit пройдет в МКЗ "Зарядье" и на Хлебозаводе.

Всего в рамках саммита запланировано более 60 сессий, панельных дискуссий и круглых столов. Прямая трансляция сессий BRICS+ Fashion Summit пройдет на платформе "ВКонтакте" в сообществе Московской недели моды, а также на российских и зарубежных сайтах.

Темы пленарных сессий: "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка", "Гормон роста. Как стать быстрорастущим брендом", "Будущее уже наступило. Как технологии меняют индустрию моды".

Основная программа поделена на три блока: трек "Сотрудничество" направлен на объединение усилий для развития модного сегмента, трек "Предпринимательство" акцентирует внимание на бизнес-процессах и производственных вопросах, трек "Технологии" осветит инновации в сфере моды, уделив внимание в том числе и роли искусственного интеллекта в индустрии.

Среди тем деловой программы: "Модные бренды как неотъемлемая часть айдентики мегаполиса", "(Не)лишний посредник. Public Talk с байерами", "В моде кадры. Какими компетенциями должен обладать fashion-предприниматель", "Маркетинг с вау-эффектом. Импакт-контент в модной индустрии", "Экологический пример заразителен. Как медиа и инфлюенсеры вдохновляют общество на осознанное потребление", "Звездный стиль в кадре и за кадром", "Дефицит сырьевой базы (при поддержке Центра материалов)", "Вакансии для искусственного интеллекта. Сможет ли нейросеть заменить дизайнеров, модных журналистов и инфлюенсеров?" и многие другие.

Сквозной темой BRICS+ Fashion Summit станет демократизация моды: некоторые спикеры называют это "деколонизацией модной индустрии". Для устойчивого развития индустрии необходимо появление новых центров, определяющих тренды, ведь страны-основатели БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) являются не только крупными производственными хабами для мировой индустрии моды, но и становятся основными рынками потребления.

Для участия в BRICS+ Fashion Summit в Москву приедут делегации из 60 стран, в том числе специалисты из Европы, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки. Более 200 спикеров – главы профильных ассоциаций, недель моды и школ моды, дизайнеры и байеры, производители и инфлюенсеры – примут участие в открытых обсуждениях и панельных сессиях.

Среди иностранных спикеров представители Китая, ОАЭ, ЮАР, Египта. Среди российских спикеров известные дизайнеры, основатели отечественных брендов одежды и обуви, а также журналисты и блогеры. 

Организатором мероприятия выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. 

Бесплатная регистрация на деловую программу открыта на официальном сайте мероприятия, а также в приложении Fashion Summit. 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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