В рамках BRICS+ FASHION SUMMIT пройдет показ World Fashion Shorts

C 15:00 до 18:00 вход на площадку свободный для всех желающих

30 ноября 2023 года в мультимедийном зале центра дизайна Artplay пройдет специальное кинособытие саммита BRICS+ FASHION SUMMIT – показ World Fashion Shorts.



Жанр World Fashion Shorts активно развивается в мире в последнее десятилетие. World Fashion Shorts – это однодневная мультимедийная инсталляция, соединяющая моду, кино и видеоарт. В ней собраны яркие короткометражные фильмы, получившие награды на международных фестивалях кино о моде.

В подборке есть фильмы из Южной Африки и Северной Америки, Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии. Вместе они создают картину огромного разнообразия культур и расширяют представления о моде. Именно это и определило выбор формата показа – не традиционный киносеанс, а "полное погружение" в эффектную, порой экзотическую визуальность с помощью мультимедиа.

Ролики будут выведены сразу на несколько экранов по всему периметру зала, что позволит публике выбирать любую стратегию просмотра – от концентрации внимания на фильме, который акцентирован в тот или иной момент, до свободного поиска неожиданных визуальных рифм или контрастов – своего рода собственного "монтажа" окруживших зрителя со всех сторон движущихся картинок.

C 15:00 до 18:00 вход на площадку свободный для всех желающих. В 18:15 состоится обсуждение на тему "Мода как способ познания и инструмент раскрытия индивидуальности и разнообразия", в котором примут участие эксперты саммита из разных стран. Вход по предварительной регистрации. В 19:30 – вернисаж и презентация проекта для гостей и участников саммита. Вход по предварительной аккредитации. Регистрация по ссылке.

Саммит BRICS+ Fashion Summit пройдет в Москве с 28 ноября по 2 декабря 2023 года. В событии примут участие делегации из 60 стран.