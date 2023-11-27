BRICS+ Fashion Summit: Орнелла Мути выступит на модном форуме

BRICS+ Fashion Summit: Орнелла Мути выступит на модном форуме
Фото: пресс-служба Московской недели моды
Также спикерами мероприятия станут Алена Ахмадуллина, Михаил Куснирович и Мадонна Мур

28 ноября стартует один из самых масштабных проектов мировой fashion и бизнес-индустрии – BRICS+ Fashion Summit. Более 200 делегатов из 65 стран мира соберутся в Москве, чтобы написать правила модного рынка будущего: инклюзивного, устойчивого и открытого к сотрудничеству. В рамках саммита пройдут более 60 сессий, модные показы, fashion-интенсив, В2В-шоурум, фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts и многое другое.

География BRICS+ Fashion Summit поразительна: граждане стран-участниц форума составляют более 2/3 жителей нашей планеты. Таким же масштабным ожидается и открытие саммита, на котором выступят не только значимые лица модной индустрии, но и ведущие журналисты и предприниматели, а также звезды мирового кинематографа.

Яркий старт BRICS+ Fashion Summit

Открытие модного форума ознаменовано паблик-сессиями с легендарными для российского и мирового слушателя спикерами. Один из них – Орнелла Мути, муза кинематографа 80-х. Мы помним актрису по фильмам “Укрощение строптивого” и “Безумно влюбленные”, снятые в сердце Италии, однако сегодня она дает концерты в театре на Таганке и задумывается о российском гражданстве. Культура нашей страны близка Орнелле Мути, потому что она имеет русские корни:

“Мои бабушка и дедушка жили в Санкт-Петербурге. Только в 1917-м им пришлось уехать в Эстонию. Мой дедушка же был официальным врачом царя, а бабушка моя была пианисткой. Она прекрасно играла на… как это по-русски? Pi-a-ni-no", 

– говорит сеньорина Мути. 

Актриса выступит в большом зале МКЗ Зарядье в рамках сессии “Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка”, где эксперты обсудят, почему так важно поддерживать национальную моду и как вывести ее к покупателю. Кроме Орнеллы Мути, в обсуждении примут участие Наталья Сергунина (заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы), Янг Жиан (председатель совета директоров China Fashion Assosiation), Михаил Куснирович (председатель совета директоров БОСКО), Сергей Саркисов (вице-президент "Эконика") и дизайнер Алена Ахмадуллина. Модератор сессии – Тина Канделаки.

Что ожидать от fashion-сессий?

Спикеры BRICS+ Fashion Summit – специалисты из разнообразных сфер креативных индустрий. Например, на сессии “Звездный стиль в кадре и за кадром” искусство сценического костюма обсудят стилисты, дизайнеры, редакторы, актрисы, художники по костюмам, музыкальные продюсеры

Фокус каждого паблик-толка будет направлен на становление локальных fashion-индустрий, развитие национального кода в коллекциях дизайнеров и его переосмыление – только так, по мнению экспертов саммита, мода развивающихся стран сможет выйти на мировой рынок.

“BRICS+ Fashion Summit создан в том числе и для того, чтобы разработать систему экологической безопасности, меры защиты окружающей среды и человека, учитывая развития производств, новых проектов и логистических цепочек,” – говорит Сергей Саркисов, вице-президент, группа компаний “Новард”, бренд “Эконика”.

Модный форум продлится 5 дней, с более подробной программой BRICS+ Fashion Summit можно ознакомиться по ссылке.

Регистрация на мероприятие открыта в приложении Fashion Summit (для Apple Store и Google Play), а также на официальном сайте. Следить на сессиями форума можно онлайн – в сообществе Московской недели моды в “Вконтакте”.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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