BRICS+ Fashion Summit: Мода будущего – устойчивая и демократичная

Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба
В столице завершился международный модный форум

На прошлой неделе в столице завершился международный форум BRICS+ Fashion Summit, подтвердивший статус Москвы как делового и культурного центра, объединяющего модные индустрии разных стран. В российскую столицу приехали дизайнеры, основатели брендов, представители легкой промышленности и эксперты из более чем из шестидесяти стран мира.

Деловая программа: от мирового рынка до бизнес-моделей

Спикеры из Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и стран СНГ приняли участие в обсуждении ключевых вопросов модной индустрии. Пятидневная деловая программа прошла на знаковых площадках Москвы: в Концертном зале "Зарядье", в Паркинг Галерее парка "Зарядье" и в арт-пространстве "Хлебозавод".


Обсуждение "Made in BRICS+. Национальные бренды – основа единого рынка", модератором которой выступила известная телеведущая Тина Канделаки, привлекло особое внимание гостей саммита. Звездной гостьей паблик-толка стала Орнелла Мути – итальянская актриса с русскими корнями, снимавшаяся в культовых фильмах "Укрощение строптивой" и "Безумно влюбленный" в дуэте с Адриано Челентано.


Одной из самых динамичных сессий деловой программы стала дискуссия на тему "Стритстайл. Отражение идентичности или потеря аутентичности?". Улицы городов превратились в основную площадку для выражения индивидуальности. Стритстайл все больше формирует массовую культуру. Он отражается и на крупных брендах, которые интегрируют элементы стрита в свои коллекции, приносят его в высокую моду, делают более доступным широкой аудитории. Стритстайл обменивается вдохновением не только подиумами, но и корпоративным стилем, который тоже стал настоящим трендом – о чем рассказала Ольга Бухтиярова, арт-директор департамента брендированной продукции Сбермаркетинг.

Деловая программа позволила участником модной индустрии из разных стран обсудить важные темы, начиная от инвестиций в модные марки и проблемы экспорта, заканчивая маркетинговыми стратегиями брендов и острыми вопросами сохранения окружающей среды.

Москва – модный хаб

В рамках BRICS+ Fashion Summit состоялись модные шоу, которые прошли на самых красивых площадках Москвы: в Российской государственной библиотеке, Доме Пашкова, Государственном историческом музее, а также в Паркинг Галерее парка "Зарядье".

География дизайнеров, презентовавших свои коллекции, впечатляла: от Китая до Бразилии, от Эфиопии до Индонезии. В Доме Пашкова прошёл совместный показ четырех брендов из Индии: Shruti Sancheti, KHANIJO, Naushad Ali и riteshkumar, сопровождавшийся живой этнической музыкой. Китайский бренд CHNNYU приехал в Москву с коллекцией, специально изготовленной для BRICS+ Fashion Summit. В ней были представлены грубые текстуры и oversize-фасоны гармонично соседствующие с летящими платьями.


Свой взгляд на фэшн-индустрию представил и аргентинско-бельгийский дизайнер Хуан Эрнандес Даэльс. В новой линейке SADAELS он переосмыслил главные тенденции вернувшихся в моду нулевых: брюки с вырезами на бёдрах, экстремальные мини и топы из макраме.

Настоящее волшебство происходило на подиуме в Российской государственной библиотеке. В историческом здании дизайнер Алёна Ахмадуллина показала новую коллекцию по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила". Образы Руслана и Черномора нашли воплощение в одежде из кожи и денима, а платье Людмилы – в модели из жемчуга.


Коллекции, представленные на модных шоу, и многие другие бренды одежды, в том числе такие российские марки как OLOVO, BLCV, House of Leo, Radical Chic, были представлены в B2B-шоуруме. "В шоуруме для бизнеса были представлены коллекции 100 отечественных и 30 зарубежных брендов, в том числе из Китая, Бразилии, Индии, Аргентины, Нигерии и Турции. Сейчас продолжается обсуждение сделок на общую сумму 250 миллионов рублей", – рассказала Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

BRICS+ Fashion Summit: Образование, инновации, искусство

Параллельно с деловой программой и модными показами в Паркинг Галерее функционировал Fashion-интенсив. Специально для молодых представителей форума организаторы подготовили образовательную программу от специалистов индустрии.


Кроме того, главным кинособытием BRICS+ Fashion Summit стал показ фестивального кино о моде и дизайнерах World Fashion Shorts. В подборке были фильмы практически из всех частей света: Южной Африки, Европы, Северной Америки, Центральной и Юго-восточной Азии, что даёт право утверждать: фэшн-фильмы сегодня можно выделить как особый жанр кино.

BRICS+ Fashion Summit стал источником вдохновения и новых перспектив для мировой индустрии моды. Форум, как проявление мягкой силы, закрепил деловые связи между странами-союзниками BRICS, позволил рассказать о национальной идентичности и культурных традициях государств. Может быть, мода будущего – устойчивая и демократичная – формируется прямо сейчас? 

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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