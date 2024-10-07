Сергунина: в Москве подписали декларацию о создании Международной модной федерации БРИКС

Документ поможет еще больше укрепить партнерские связи

На московском форуме BRICS+ Fashion Summit была подписана декларация о создании Международной модной федерации БРИКС (BRICS International Fashion Federation). Заммэра столицы Наталья Сергунина сообщила, что главной целью новой организации станет развитие партнерских связей между профильными сообществами разных стран, содействие устойчивому развитию индустрии, культурный обмен и поддержка молодых специалистов. Федерация также будет помогать дизайнерам выходить на международный рынок.



Соглашение подписали представители ассоциаций, образовательных учреждений и организаторы недель моды из более чем 50 стран, среди которых Россия, Индия, ЮАР, Эфиопия, Египет, Малайзия, Эквадор и Кения.

"Создание столь представительной международной федерации – один из важных результатов прошедшего форума БРИКС в Москве. Он вновь показал, что у нас с коллегами общие подходы и большой потенциал развития", – подчеркнула Сергунина.

Подписанты намерены сосредоточиться на внедрении новых технологий, сохранении культурного наследия и поддержке народных ремесел. В рамках соглашения планируются совместные информационные и образовательные проекты. Особое внимание будет уделено продвижению молодых брендов на локальных и международных рынках. Федерация нацелена на внедрение экологичных и устойчивых практик в производство и потребление.

Международная модная федерация БРИКС открыта для новых участников, которые разделяют ее цели и ценности. Для вступления в организацию потребуется подать заявку. Союз создается как альтернатива доминированию крупных мировых брендов и призван стать платформой для развивающихся рынков, чтобы их голос был услышан на глобальном уровне, отметил председатель Совета по дизайну одежды Индии Сунил Сети.

Форум BRICS+ Fashion Summit, завершившийся в столице, собрал представителей более 100 стран. Программа включала обсуждения международного сотрудничества, поддержки локальных брендов, технологий и инвестиций.