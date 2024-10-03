От Мурманска до Владивостока, от Китая до Бразилии: почти 200 дизайнеров на Московской неделе моды

Все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары 80 брендов

Третья Московская неделя моды соберет порядка 200 дизайнеров и экспертов индустрии в ЦВЗ "Манеж" с 4 по 9 октября. В рамках события состоится открытый маркет, международный шоурум, лекторий, модные показы и однодневный фестиваль короткометражных фильмов World Fashion Shorts.

"В октябре столица вновь станет площадкой для развития международного сотрудничества в сфере моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Обновить свой гардероб в преддверии холодных сезонов можно будет на открытом маркете Московской недели моды с 5 по 9 октября. Все желающие смогут приобрести одежду и аксессуары 80 брендов из Санкт-Петербурга, Мурманска, Нижнего Новгорода, Иркутска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Нальчика, Самары, Казани и многих других городов России. Вход свободный по предварительной регистрации.

Профессиональной площадкой станет международный шоурум, где 50 дизайнеров смогут представить свои коллекции и установить новые деловые контакты. Он поможет создать уникальную среду для обмена новым опытом и идеями между российскими и зарубежными брендами.

Лекторий Московской недели моды станет важным центром обсуждения актуальных тем и ключевых трендов в мировой fashion-индустрии. Спикеры затронут темы культурного кода, искусственного интеллекта при создании коллекций, психологии одежды, проведут мастер-классы по макияжу и многое другое. Вход свободных по предварительной регистрации

Дизайнеры из России, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР, ОАЭ и других стран проведут 83 показа.

На фестиваль короткометражек World Fashion Shorts уже подали заявки режиссеры из Аргентины, Белоруссии, Колумбии и других стран. Лучшие работы будут показаны в Центре дизайна Artplay 5 октября.

Накануне, 3 октября, в Москве откроется BRICS+ Fashion Summit, который соберет лидеров модной индустрии из более чем 100 стран. Участники саммита также смогут посетить мероприятия Московской недели моды.