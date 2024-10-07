Делегаты BRICS+ Fashion Summit посетили центр "Космонавтика и авиация"

В столице прошло важное событие

Члены делегации BRICS+ Fashion Summit посетили Центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ в российской столице, что позволило им ближе познакомиться с достижениями человечества в сфере космонавтики.



Основатель Spectrum International Fashion Festival и дизайнер бренда Armada Рейнье Абелло отметил, что Москва – невероятное место для поиска вдохновения. Он подчеркнул, что в столице сочетаются история, культура, современные технологии, искусство и музыка, что делает ее идеальной для творческих людей. Абелло признался, что его следующая коллекция может быть вдохновлена именно Россией.

Малазийский дизайнер Яни Бахтиа также осталась под впечатлением от своего первого визита в Россию. Она отметила красоту Москвы, богатство русской культуры и радушие местных жителей, подчеркнув, что теперь хотела бы познакомить российскую аудиторию со своей родной Малайзией.

Бедиз Йилдирим, основательница и преподаватель Стамбульской академии моды, была в Москве уже во второй раз. Она поделилась, что прошлый визит, состоявшийся зимой, подарил ей незабываемые впечатления, особенно от посещения Большого театра. В этот раз ее покорили не только Музей космонавтики, но и павильоны разных стран на ВДНХ, где можно увидеть уникальные культурные особенности каждого народа.

Эммануэль Мучинду Миоба, директор Lusaka Fashion Weekend из Гамбии, отметил важность BRICS+ Fashion Summit для глобального развития модной индустрии. По его словам, мероприятие объединяет творцов со всего мира, открывая новые перспективы для сотрудничества и инноваций в сфере моды.

Посещение Центра "Космонавтика и авиация" стало мощным источником вдохновения для участников саммита, побуждая их к созданию новых проектов на стыке моды и науки.