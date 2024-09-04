Мероприятие в подобном формате проводится впервые за всю историю объединения

07 сентября 2024 года в Москве пройдет Семейная регата БРИКС. В подобном формате мероприятие проводится впервые за всю историю БРИКС. К участию приглашены послы и сотрудники дипмиссий более 40 стран со своими семьями.

Уникальный формат сочетает деловую программу, культурные и благотворительные мероприятия:

Фестиваль счастья – будут представлены культуры стран Мирового большинства

ГастроФест представит кухни народов мира.

Благотворительный проект "Тебя любя" по поддержке многодетных семей, ветеранов и семей, переживших утрату близкого человека.

В рамках Семейной регаты БРИКС в яхт-клубе пройдут состязания на яхтах под руководством опытных специалистов, для детей будут организованы тематические площадки с аниматорами, вкусным угощением и подарками.

"Символично, что в 2024 году, когда Россия является председательствующей в БРИКС, у нас в стране объявлен Год семьи – по сути, БРИКС – это и есть семья стран, представляющих древнейшие цивилизации человечества. Наша задача – провести при помощи наших партнеров мероприятие на высоком организационном и содержательном уровнях",

– отметила Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.

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