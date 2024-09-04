Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
07 сентября 2024 года в Москве пройдет Семейная регата БРИКС. В подобном формате мероприятие проводится впервые за всю историю БРИКС. К участию приглашены послы и сотрудники дипмиссий более 40 стран со своими семьями.
Уникальный формат сочетает деловую программу, культурные и благотворительные мероприятия:
В рамках Семейной регаты БРИКС в яхт-клубе пройдут состязания на яхтах под руководством опытных специалистов, для детей будут организованы тематические площадки с аниматорами, вкусным угощением и подарками.
"Символично, что в 2024 году, когда Россия является председательствующей в БРИКС, у нас в стране объявлен Год семьи – по сути, БРИКС – это и есть семья стран, представляющих древнейшие цивилизации человечества. Наша задача – провести при помощи наших партнеров мероприятие на высоком организационном и содержательном уровнях",
– отметила Президент Международного Альянса стратегических проектов БРИКС Лариса Зеленцова.
Подробности можно прочитать на сайте.
Число погибших может доходить до 200 человек
Эксперт поделился своей оценкой происходящего