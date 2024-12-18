Состав участников и экспертов Meet Global MICE Congress за год вырос вдвое

Крупнейшее отраслевое мероприятие в Москве объединило представителей индустрии делового туризма

В Москве завершился международный форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition. В нем приняли участие свыше 1,3 тысячи представителей сферы делового туризма из государств БРИКС, а также стран Глобального Юга – это вдвое больше чем год назад.

Деловая программа форума включала в себя сессии по актуальным для государства и бизнеса вопросам, начиная от развития конгрессно-выставочной инфраструктуры и заканчивая новыми технологическими решениями в индустрии. Участники оценили ключевые изменения, которые происходят на международном рынке MICE, и обсудили механизмы обеспечения роста отрасли, в том числе с помощью искусственного интеллекта.

В рамках 13 деловых сессий спикерами выступили более 50 российских и международных экспертов. Среди них заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, председатель столичного Комитета по туризму Евгений Козлов, заместитель председателя Индийского бюро по продвижению конгрессов Амареш Кумар Тивари, советник по культуре посольства Исламской Республики Иран Масуд Ахмадванд и другие.

В рамках сессии деловых переговоров представители зарубежных делегаций провели более двух тысяч встреч. Гости отметили, что форум Meet Global MICE Congress: BRICS Edition способствует укреплению связей между отраслями стран и может внести вклад в увеличение числа иностранных путешественников, посещающих российскую столицу.

Форум Meet Global MICE Congress впервые состоялся в Москве осенью прошлого года. Тогда его участниками стали более 300 экспертов индустрии делового туризма: организаторы мероприятий, сотрудники профильных ассоциаций, отельеры и другие специалисты.