Москва помогает расширению производств инновационной продукции – Собянин

Москва помогает расширению производств инновационной продукции – Собянин
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Предприниматели могут воспользоваться грантами на покупку оборудования и другими мерами поддержки

Москва заинтересована в том, чтобы столичные компании расширяли и модернизировали производства инновационной продукции. Для этого в городе действует целый ряд мер поддержки. О б этом рассказал рассказал мэр Сергей Собянин.

Одной из мер поддержки является грантовая система. Предприниматели могут воспользоваться грантами на приобретение оборудования, на оформление патента на свои изобретения в России или за рубежом, а также компенсировать затраты на проведение пилотного тестирования разработок.

На данный момент через платформу i.moscow город поддержал уже около 9,8 тыс. столичных компаний на общую сумму свыше 20,5 млрд рублей. В частности, этой возможностью воспользовался аналитический центр, специализирующийся на проверке воды, как питьевой, так и природной сточной, а также технологической, почвы, грунтов, воздуха. Технологии данного аналитического центра помогают проводить длительные экспедиционные исследования по оценке количественного и качественного состава компонентов природных сред, что очень важно для города.

Еще одним получателем городских мер поддержки является компания, создающая отечественную светотехнику для автопрома.

В общей сложности городские меры поддержки уже получили свыше 920 производств и лабораторий в Москве.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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