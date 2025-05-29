Какие возможности для бизнеса откроет участие в проекте "Лето в Москве"

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На Болотной площади состоялось мероприятие, посвященное старту проекта "Лето в Москве". Представители Департамента предпринимательства и инновационного развития города рассказали, как участие в таких инициативах помогает развитию малого и среднего бизнеса.
Глава ведомства Кристина Кострома отметила, что в рамках проекта предприниматели смогут привлечь новых клиентов, усилить позиции на рынке и укрепить узнаваемость бренда.
Также был объявлен старт приема заявок на спецпроект "Время возможностей" – бизнесу предложены инструменты для продвижения своего продукта. Кроме того, желающие могут принять участие в оформлении фасадов, витрин и входов в свои заведения в сезонной стилистике и претендовать на получение гранта на оформление 100 первым предпринимателям.
Своим опытом участия в прошлых сезонах поделились московские предприниматели: отельеры, владельцы бьюти-пространств и брендов одежды. Также выступили представители "Сбербанка", "ПИК СЗ" и проекта "Три вокзала. Депо". Гости обсудили перспективы, задали вопросы о площадках, мероприятиях и мерах поддержки для предпринимателей – будущих партнеров проекта.
Проект "Лето в Москве" пройдет с 1 июня по 7 сентября во всех районах столицы. Запланированы благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из них бесплатные.
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