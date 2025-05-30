В Москве наградили победителей четвертого Всероссийского конкурса детского научно-популярного видео "Знаешь?Научи!". Торжественная церемония прошла 29 мая в музее "Атом" на ВДНХ. Заслуженную награду получили 15 талантливых участников из разных регионов страны.

Конкурс "Знаешь? Научи!" организован АНО "Национальные приоритеты" совместно с научно-просветительской платформой "Атомариум" при поддержке Госкорпорации "Росатом". Его цель – популяризация среди подрастающего поколения российских достижений науки и технологий через съемку научно-популярного контента, раскрывающего сложные темы в интересной форме. Задание оказалось очень увлекательным: за четыре сезона конкурса от ребят в возрасте от 6 до 18 лет из разных уголков России поступило более 10 тысяч видеоработ.

"Это очень существенный вклад в популяризацию науки и точно одно из самых ярких, интересных мероприятий Десятилетия науки и технологий, которое проходит в нашей стране по поручению президента Владимира Путина. Такие мероприятия работают на достижение одной из национальных целей, которую поставил глава государства, – реализация возможностей и талантов для наших детей",

– подчеркнул вице-премьер, сопредседатель Координационного комитета Десятилетия науки и технологий Дмитрий Чернышенко. Выступая с приветственным словом к участникам, он заверил, что правительство РФ продолжит создавать условия для школьников, чтобы они могли в полной мере реализовать свои таланты во благо нашей страны.

Вице-премьер лично вручил награду победителю конкурса в номинации "Электродвижение" Максиму Запаре из г. Краснознаменск (Московская область), который снял видеоролик о левитирующем поезде на электромагнитной подушке.

Гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина наградила одного из самых маленьких участников четвертого сезона конкурса "Знаешь?Научи!", победителя в номинации "Авиация будущего" Степана Черных из Москвы. При этом она отметила, что жюри было очень трудно выбрать лучшего из лучших, поскольку на конкурс поступило очень много талантливых работ.

"В каждом ролике проявлена креативность и продемонстрированы серьезные знания в выбранной теме. Уверена, что эти ребята еще не раз себя проявят и мы обязательно о них услышим", – убеждена София Малявина.

В этом году в конкурсе приняли участие школьники из 82 регионов России, а также из Белоруссии. Ребятам предлагалось снять видеоролики по темам: "Электродвижение", "Синтетические полимеры в медицине и агропромышленном комплексе", "Внекорабельная эра: будущее в космосе", "Авиация будущего" и "Дыхание – жизнь". В каждой номинации соревновались дети соответствующих возрастных категорий – "младшая школа", "средняя школа", "старшая школа".

Всего в этом сезоне поступило около 2000 заявок. Сначала они прошли проверку на соответствие правилам конкурса и выбранной номинации, экспертный совет оценивал научность и креативность каждой работы. Таким образом был сформирован шорт-лист из 135 полуфиналистов, по 27 участников в каждой номинации. Победителей среди них определяло жюри по таким критериям, как ясность подачи материала, увлекательность видео, глубина освещения темы, сложность выбранной темы, творчество и воображение, сложность работы, мотивация и вдохновение. В составе жюри были ученые, представители бизнеса, создатели научно-популярного контента. Все ролики финалистов размещены в открытом доступе на платформе Атомариум.

"Конкурс "Знаешь?Научи!" стал значимым событием в рамках Десятилетия науки и технологий, объединив талантливых участников со всех уголков страны. Его масштабный региональный охват свидетельствует о том, что интерес к науке живет не только в столичных научных центрах, но и в каждом регионе России. Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, оригинальность и подлинную увлеченность, а это главный ресурс для формирования будущего научного сообщества",

– высказался замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.

Десятилетие науки и технологий по решению президента РФ Владимира Путина проходит в России в 2022 – 2031 г.г. Ключевым ежегодным мероприятием тематического Десятилетия является Конгресс молодых ученых. В этом году он состоится 26-28 ноября на федеральной территории "Сириус".