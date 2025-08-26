В Москве построят 60 новых станций к 2035 году

В столице продолжается активное развитие подземной транспортной системы.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, к 2035 году в городе появится порядка 60 новых станций метро. Масштабный проект реализуется поэтапно: до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию около 30 станций, а еще столько же – в последующие пять лет.

"Таких рывков, как мы строили Большую кольцевую линию метро, чтобы хоть немного разгрузить метрополитен, сейчас нет", – подчеркнул Собянин.

В настоящий момент строительство ведется на нескольких направлениях сразу. Продолжаются работы на Рублево-Архангельской, Бирюлевской и Троицкой линиях. Дополнительно обсуждается возможность запуска линии до Сколково. Уже возводятся станции "Гольяново" и "Печатники". Городские власти ориентируются на темп шесть новых станций в год. Такая стратегия позволяет развивать инфраструктуру планомерно, без перегрузки системы, как это происходило во время строительства Большой кольцевой линии.

По мнению экспертов, расширение метрополитена оказывает положительное влияние не только на транспортную доступность, но и на экономику города. Как подчеркивает Наталия Дмитриенко, финансовый директор группы компаний DEKA, каждая новая станция – это дополнительный стимул для развития близлежащих территорий.

"Строительство также важно и для создания новых рабочих мест. Каждая новая станция становится новой точкой притяжения и положительно сказывается на экономике районов, округов, города", – высказалась Дмитриенко.

Кроме того, строительство новых участков метро способствует снижению нагрузки на дорожную сеть и повышению качества жизни горожан, что особенно актуально для крупных мегаполисов. Власти также делают ставку на расширение МЦД с выходом за пределы Москвы – в сторону столиц соседних регионов, что обеспечит более равномерное распределение населения и трудовых потоков.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов отметил, что развитие транспортной инфраструктуры входит в число ключевых направлений Адресной инвестиционной программы. Только в 2025 году на эти цели будет направлено более 600 миллиардов рублей, а общий бюджет на период 2025–2027 годов составит около 1,7 триллиона. Развитие метро, дорог и МЦД становится важнейшим драйвером городского роста, формируя современную и устойчивую столицу.