Джиган признался, что считает Иерусалим своим "местом силы"

Часто путешествующий рэпер рассказал, какие известные туристические места его притягивают

Рэпер Джиган рассказал, что впервые посетил Израиль примерно 20 лет назад – тогда еще в качестве туриста. С тех пор Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста – прим. ред.) успел побывать здесь около тридцати раз.

Эта ближневосточная страна, рассказывает Денис, достаточно компактна, и подсчитать точное количество достопримечательностей и ландшафтов в ней нереально. Израиль окружен тремя морями и богат природными парками, святынями и старинными городами. А к Иерусалиму (считается спорным городом) у рэпера особое отношение.

"<...> это вообще мое место силы, мне там все нравится – это моя историческая родина. Но родственников нет, знакомых много", – признался Джиган в интервью для женского журнала "Клео.ру".

Многодетный отец успел объездить всю Россию и считает важным показывать детям разные уголки необъятной страны. Восхитился горами Алтая, Геленджиком, горячими источниками Камчатки и природой Карелии, где побывал осенью.

"Идеальная природа для уединения, перезагрузки. Прокатились по озерам, поездили верхом на лошадях, даже за грибами в лес ходили, но маловато набрали, на тарелку супа не хватит", – делится впечатлениями рэпер.

Денис достаточно легко выбирал места для путешествий: открывал карту и начинал смотреть. Артист любит и "почилить", и испытать то, что можно потом вспоминать – поплавать с акулами и попасть в шторм на яхте. Правда, с текущим графиком удается попутешествовать теперь нечасто. Да и теперь приходится ответственнее выбирать места для отдыха.