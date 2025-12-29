Джиган признался, что считает Иерусалим своим "местом силы"

Джиган признался, что считает Иерусалим своим "местом силы"
Фото: АГН Москва
Часто путешествующий рэпер рассказал, какие известные туристические места его притягивают

Рэпер Джиган рассказал, что впервые посетил Израиль примерно 20 лет назад – тогда еще в качестве туриста. С тех пор Денис Устименко-Вайнштейн (настоящее имя артиста – прим. ред.) успел побывать здесь около тридцати раз.

Эта ближневосточная страна, рассказывает Денис, достаточно компактна, и подсчитать точное количество достопримечательностей и ландшафтов в ней нереально. Израиль окружен тремя морями и богат природными парками, святынями и старинными городами. А к Иерусалиму (считается спорным городом) у рэпера особое отношение.

"<...> это вообще мое место силы, мне там все нравится – это моя историческая родина. Но родственников нет, знакомых много", – признался Джиган в интервью для женского журнала "Клео.ру".

Многодетный отец успел объездить всю Россию и считает важным показывать детям разные уголки необъятной страны. Восхитился горами Алтая, Геленджиком, горячими источниками Камчатки и природой Карелии, где побывал осенью.

"Идеальная природа для уединения, перезагрузки. Прокатились по озерам, поездили верхом на лошадях, даже за грибами в лес ходили, но маловато набрали, на тарелку супа не хватит", – делится впечатлениями рэпер.

Денис достаточно легко выбирал места для путешествий: открывал карту и начинал смотреть. Артист любит и "почилить", и испытать то, что можно потом вспоминать – поплавать с акулами и попасть в шторм на яхте. Правда, с текущим графиком удается попутешествовать теперь нечасто. Да и теперь приходится ответственнее выбирать места для отдыха.

Источник: "Клео.ру" ✓ Надежный источник

Эстония втихую устроила подлую провокацию против России

Таллин движется в авангарде русофобской политики

Что ждет Россию перед концом света — стране предрекли тяжелые испытания

Многие верят в особую миссию, возложенную на Москву

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей