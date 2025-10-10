Собянин рассказал об услугах Единого центра поддержки участников СВО

Фото: АГН Москва/ Максим Мишин
Опыт московского центра распространяется на регионы

Более 400 тысяч услуг оказано участникам специальной военной операции (СВО) и членам их семей, обратившимся в Единый центр поддержки в Береговом проезде с момента его открытия. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский Единый центр поддержки был создан для обеспечения комплексного сопровождения бойцов, их скорейшую адаптацию и социализацию после возвращения со службы, а также решения всех возникающих вопросов со стороны родных военнослужащих.

Бойцы и их родственники могут обратиться сюда за психологической поддержкой, получить бесплатную юридическую консультацию, оформить направление на диспансеризацию или реабилитацию, подать заявку на адаптацию жилого помещения и пр.

Отдельное внимание уделяется детям и подросткам. В центре помогут без очереди зачислить ребенка в детский сад, оформить материальное пособие. С 2023 года реализуется проект "Стажировка", благодаря которому более 1600 детей участников СВО получили первый опыт работы и заработка во время летних каникул.

Ранее президент РФ Владимир Путин высоко оценил работу московского центра поддержки участников СВО. Сейчас регионы выстраивают работу с военнослужащими и их семьями по московскому образцу.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
