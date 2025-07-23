Резиденты технопарков направили в зону СВО более 60 тонн гумпомощи – Собянин

Перевязочные средства и кровоостанавливающие препараты особенно востребованы на передовой

Шесть резидентов московских технопарков направили в зону специальной военной операции (СВО) более 60 тонн гуманитарной медицинской помощи, в том числе кровоостанавливающие препараты, вакуумные аппараты для лечения ран, гемостатические бинты и другое. Вся продукция отправляется в зону СВО бесплатно по собственной инициативе предпринимателей. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Компании передают на фронт высокотехнологичную продукцию собственного производства. Так, резидент технопарка "Мосгормаш" производит препараты, снижающие кровопотерю. Они очень востребованы на передовой, когда надо быстро оказать первую помощь.

Компания, обосновавшаяся в "Мосмедпарке" изготавливает вакуумные аппараты для лечения ран с использованием отрицательного давления. Они улучшают кровообращение в тканях, способствуют заживлению, защищают от инфекций. Их коллеги из "Мосмедпарка" делают гемостатические бинты, порошок и гель на основе хитозана – с их помощью можно остановить внешнее кровотечение всего за пару минут.

Помощь участникам СВО оказывают также резиденты технопарка "Строгино", которые производят антисептические эластичные бинты, пластыри, индивидуальные ампульницы, наколенники для профилактики артритов и переохлаждений пластырей и пр.

Напомним, что помочь участникам СВО и жителям приграничных территорий может любой желающий. Во всех округах столицы работают штабы по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Выбрать удобный пункт и посмотреть время его работы можно на сайте проекта.