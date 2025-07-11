Московский мэр выступил с заявлением

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что Москва оказывает всестороннюю поддержку системе противовоздушной обороны, применяя передовые технологии, информационные ресурсы, а также помогая в строительстве новых позиций.

Мэр отметил, что обороной занимаются Министерство обороны и Вооруженные силы, так как речь идет о вражеских беспилотных военных системах, то есть о разновидности авиации. Власти столицы находятся в тесном сотрудничестве со всеми профильными структурами.

Он добавил, что город бросил все силы на помощь в обеспечении обороны, используя свои самые современные технические решения и информационное обеспечение. Кроме того, власти обеспечивают координацию между различными службами: Минобороны, Росгвардией, МВД, службой 112, аварийными и городскими подразделениями, а также самими москвичами.

Собянин подчеркнул, что такая совместная работа уже позволила выстроить эффективную защитную систему, которая показала высокую надежность и прошла серьезные испытания.