Система защиты Москвы от БПЛА доказала свою эффективность — Собянин

Система защиты Москвы от БПЛА доказала свою эффективность — Собянин
Сергей Собянин. Фото: Mos.ru/wikimedia.org
Московский мэр выступил с заявлением

Глава российской столицы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости, что Москва оказывает всестороннюю поддержку системе противовоздушной обороны, применяя передовые технологии, информационные ресурсы, а также помогая в строительстве новых позиций.

Мэр отметил, что обороной занимаются Министерство обороны и Вооруженные силы, так как речь идет о вражеских беспилотных военных системах, то есть о разновидности авиации. Власти столицы находятся в тесном сотрудничестве со всеми профильными структурами.

Он добавил, что город бросил все силы на помощь в обеспечении обороны, используя свои самые современные технические решения и информационное обеспечение. Кроме того, власти обеспечивают координацию между различными службами: Минобороны, Росгвардией, МВД, службой 112, аварийными и городскими подразделениями, а также самими москвичами.

Собянин подчеркнул, что такая совместная работа уже позволила выстроить эффективную защитную систему, которая показала высокую надежность и прошла серьезные испытания.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

Трамп послал России и Украине закодированные послания

Глава США не оставляет попыток завершить противостояние между странами

Раскрыт посыл мощнейшего за всю СВО удара России по Киеву

В украинской столице 10 часов звучали сирены тревоги

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей