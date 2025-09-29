В Московской области расширяют меры поддержки участников СВО и их семей

Автор фото: Сергей Хакимов

Более 30 региональных мер поддержки доступны участникам специальной военной операции и их семьям в Московской области. Система помощи включает медицинскую реабилитацию, социальное сопровождение и программы трудоустройства.

"Мы заинтересованы в том, чтобы все было удобно, чтобы и семьи, и наши герои могли получать причитающиеся выплаты проактивно", – заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на расширенном заседании комиссии Госсовета РФ.

Он подчеркнул, что работа ведется по принципу "одного окна" совместно с фондом "Защитники Отечества".

В 2025 году в Подмосковье ввели новые формы поддержки. Речь идет о единовременной выплате 500 тыс. рублей вместо земельного участка для награжденных орденом участников СВО.

Также с этого года в регионе предусмотрена ежегодная компенсация услуг такси в размере 24 тысяч рублей и выплаты на зубопротезирование до 1 миллиона рублей.

С 1 сентября доступна цифровая услуга "Защитники Отечества", позволяющая получить 12 различных мер поддержки по единому заявлению. "Все услуги можно оформить дистанционно через портал Госуслуг", – уточнил Андрей Воробьев.

Особое внимание уделяется реабилитации. В восьми специализированных центрах Подмосковья оказывают комплексную помощь. "В центре им. Мещерякова в Сергиевом Посаде помогают освоить новые профессии тем, кто потерял зрение или слух", – сообщил губернатор Подмосковья.

При поддержке национального проекта "Кадры" организовано переобучение и трудоустройство участников СВО. Региональная программа "Герои Подмосковья" объединила 70 финалистов из 2,5 тысяч заявок. "Обучение включает стажировки в органах власти под руководством наставников", – добавил глава региона.

