В Москве для семей участников СВО провели образовательную прогулку по метро

В Москве для семей участников СВО провели образовательную прогулку по метро
Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве для семей участников специальной военной операции организовали необычную экскурсию в подземку, которая стала частью форума "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие прошло в формате образовательной программы под названием "Тайны подземелья" и собрало 15 гостей.

Участники посетили музей Мосметростроя, где узнали больше о создании столичной подземки и о строителях, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Программа продолжилась исследованием станций метро, стены которых хранят отпечатки древнейших существ. На "Трубной", "Сретенском бульваре", "Курской", "Добрынинской" и "Площади Ильича" можно увидеть следы аммонитов, кораллов, морских лилий, белемнитов и наутилусов.

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыГостям рассказали о материалах, примененных при строительстве станций, а также о том, почему московское метро называют не только самым красивым, но и уникальным с точки зрения палеонтологических находок. Для многих участников это стало неожиданным открытием, ведь повседневные маршруты скрывают свидетельства далеких геологических эпох.

Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города МосквыЭкскурсия была проведена при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Она стала частью масштабного городского форума "Москва 2030", который объединяет культурные, образовательные и спортивные события. С 1 августа по 14 сентября москвичам и гостям столицы демонстрируют ключевые достижения и инновации мегаполиса, предлагая взглянуть на то, каким будет облик города в ближайшем будущем.

Макрон подло подставил Зеленского: что произошло

Киевский верховод рассчитывал на совсем иной исход

Киев пообещал нанести мощный удар по объекту РФ особой важности

Киевский режим продолжает работать на эскалацию ситуации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей