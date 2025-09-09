В Москве для семей участников СВО провели образовательную прогулку по метро

В Москве для семей участников специальной военной операции организовали необычную экскурсию в подземку, которая стала частью форума "Территория будущего. Москва 2030". Мероприятие прошло в формате образовательной программы под названием "Тайны подземелья" и собрало 15 гостей.

Участники посетили музей Мосметростроя, где узнали больше о создании столичной подземки и о строителях, трудившихся в годы Великой Отечественной войны. Программа продолжилась исследованием станций метро, стены которых хранят отпечатки древнейших существ. На "Трубной", "Сретенском бульваре", "Курской", "Добрынинской" и "Площади Ильича" можно увидеть следы аммонитов, кораллов, морских лилий, белемнитов и наутилусов.

Гостям рассказали о материалах, примененных при строительстве станций, а также о том, почему московское метро называют не только самым красивым, но и уникальным с точки зрения палеонтологических находок. Для многих участников это стало неожиданным открытием, ведь повседневные маршруты скрывают свидетельства далеких геологических эпох.



Экскурсия была проведена при поддержке Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы. Она стала частью масштабного городского форума "Москва 2030", который объединяет культурные, образовательные и спортивные события. С 1 августа по 14 сентября москвичам и гостям столицы демонстрируют ключевые достижения и инновации мегаполиса, предлагая взглянуть на то, каким будет облик города в ближайшем будущем.

