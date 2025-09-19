Собянин сообщил о планах строительства пересадок и вестибюлей в метро Москвы

Маршруты наземного транспорта корректируются с учетом развития подземки

Через пять лет в московском метро появится еще 13 пересадок и три новых вестибюля станций метрополитена. Такими планами поделился мэр Сергей Собянин.

В частности, за ближайшую пятилетку в городе построят Рублево-Архангельский радиус с переходами на Арбатско-Покровскую, Филёвскую, Солнцевскую, Большую кольцевую линии и МЦК. На строящейся Бирюлевской линии запланированы пересадки с "Кленового бульвара" на БКЛ, с "Острова Мечты" на "Технопарк" Замоскворецкой ветки, а также на станциях "ЗИЛ" Троицкой линии и МЦК.

"В 2030 году откроется пересадка на станциях "Достоевская" Кольцевой и Люблинско-Дмитровской линий",

– сообщил мэр в своем канале в мессенджере MAX.

К 2030 году сеть метрополитена также пополнится новыми вестибюлями – на "Лесопарковой", "Рижской" и "Кожуховской" станциях, что повысит комфорт пассажиров.

На днях в Москве открылся новый участок Троицкой линии, включающий четыре станции – "Вавиловскую", "Академическую", "Крымскую" и "ЗИЛ". Теперь с Троицкой линии можно пересесть на МЦК и Калужско-Рижскую линию, благодаря чему для миллиона москвичей дорога в центр и "Москва-Сити" сократилась в полтора раза. На следующем этапе развития Троицкой линии направление пополнят еще шесть станций – от "Новомосковской" до Троицка.