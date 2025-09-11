Почти треть пригородных маршрутов войдет в систему московского транспорта – Собянин

Почти треть пригородных маршрутов войдет в систему московского транспорта – Собянин
Фото: mos.ru
Добираться в соседний регион станет проще

Москва и Подмосковье становятся ближе друг к другу, в том числе благодаря развитию транспортной связи между регионами. В частности, в 2025 году в систему московского транспорта будет интегрировано 25 действующих межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Соответствующее решение принято правительствами Москвы и Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первые два автобусных межрегиональных маршрута появились в середине лета этого года. С июля между станцией метро "Планерная" и подмосковным ЖК "Эдем", а также между станцией метро "Беломорская" и микрорайоном Новогорск в Химках курсируют специальные автобусы. Как отметил мэр в своем канале в мессенджере MAX, автобусы смежных межрегиональных маршрутов будет легко отличить от городских, поскольку для них разработан специальный дизайн. В остальном они полностью соответствуют стандартам московского транспорта, включая предсказуемые интервалы движения и удобное расписание.

Уже в сентябре планируется запуск еще четырех маршрутов, которые облегчат связь между Москвой и ближайшим пригородом. При этом пассажиры смогут приобретать билеты на данные маршруты без ограничения количества поездок.

"До 2028 года собираемся включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта",

– сообщил Собянин, отметив, что это не только повысит комфорт граждан при перемещении в соседний регион, но и даст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе в целом.

Источник: Канал С.Собянина в MAX ✓ Надежный источник
По теме

"Атака России на Польшу": в НАТО дали оценку случившемуся в небе

Нашу страну опять попытались безосновательно обвинить

В США сделали громкое заявление об убийстве Зеленского

Политик-комик насолил многим

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей