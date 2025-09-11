Почти треть пригородных маршрутов войдет в систему московского транспорта – Собянин

Добираться в соседний регион станет проще

Москва и Подмосковье становятся ближе друг к другу, в том числе благодаря развитию транспортной связи между регионами. В частности, в 2025 году в систему московского транспорта будет интегрировано 25 действующих межрегиональных маршрутов на северо-западном и западном направлениях. Соответствующее решение принято правительствами Москвы и Московской области, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первые два автобусных межрегиональных маршрута появились в середине лета этого года. С июля между станцией метро "Планерная" и подмосковным ЖК "Эдем", а также между станцией метро "Беломорская" и микрорайоном Новогорск в Химках курсируют специальные автобусы. Как отметил мэр в своем канале в мессенджере MAX, автобусы смежных межрегиональных маршрутов будет легко отличить от городских, поскольку для них разработан специальный дизайн. В остальном они полностью соответствуют стандартам московского транспорта, включая предсказуемые интервалы движения и удобное расписание.

Уже в сентябре планируется запуск еще четырех маршрутов, которые облегчат связь между Москвой и ближайшим пригородом. При этом пассажиры смогут приобретать билеты на данные маршруты без ограничения количества поездок.

"До 2028 года собираемся включить в систему городского транспорта не меньше 30% действующих смежных межрегиональных маршрутов наземного городского транспорта",

– сообщил Собянин, отметив, что это не только повысит комфорт граждан при перемещении в соседний регион, но и даст дополнительный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Московском регионе в целом.