Москва продлит центральные диаметры до столиц соседних регионов – Собянин

За счет увеличения частоты движения и комфорта поездов людям будет проще ездить на работу в другую область

Москва активно развивает транспортную сеть, в том числе укрепляя свои позиции в качестве центрального транспортного узла страны. Одним из важнейших межрегиональных проектов в данной области является продление московских центральных диаметров (МЦД) до столиц регионов, прилегающих к Московской области. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Речь, в частности, о продлении МЦД до Ярославля, Тулы, Иванова, Твери, Смоленска. За счет интегрирования пригородных железнодорожных маршрутов в МЦД передвигаться между регионами станет комфортнее и быстрее. Это будет удобнее не только с бытовой точки зрения, но и в экономическом плане.

"Например, из Смоленска доехать сегодня на "пригороде" до Москвы очень сложно. В результате люди выезжают в Москву и остаются. Если же будет нормальное тактовое движение, то из Смоленска можно ездить в Москву на работу и возвращаться обратно и наоборот, то есть не будет избыточной концентрации населения",

– пояснил Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде", отметив, что это позволит более эффективно задействовать трудовые ресурсы.

