Собянин: ВСМ объединит Москву и Петербург в большую агломерацию

Регионы страны станут ближе

Высокоскоростные железнодорожные пути сообщения не только сделают перемещения людей между регионами быстрее и комфортнее, но и изменят многие действующие экономические модели. Первым таким проектом является строящаяся магистраль между Москвой и Санкт-Петербургом. Но за ним должны последовать и ВСМ в других направлениях. В этом убежден мэр Москвы Сергей Собянин.

"В результате быстрой транспортной доступности Москва и Санкт-Петербург после строительства ВСМ превращаются в большую экономическую агломерацию, которая функционирует как единый организм. Если будут другие проекты – на Нижний Новгород, на Казань, на Минск, на Воронеж, то, конечно, будет уже другое ощущение от страны. Она будет ближе, компактнее и уютней. И что очень важно – экономически эффективней",

– отметил Собянин в интервью "Комсомольской правде".

По его мнению, высокоскоростные магистрали (ВСМ) – это следующее поколение железных дорог, новый этап технологического развития. Пока они предусматривают движение как грузовых, так и пассажирских составов. Но если в будущем высокоскоростные пути разделят по назначению, то скорость передвижения пассажирских поездов можно будет увеличить еще больше.

Строящаяся в настоящее время высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург позволит добираться между городами за 2 часа 15 минут. По маршруту предполагается несколько остановок, в том числе вблизи Твери и Великого Новгорода. Запуск регулярного движения по ВСМ-1 намечен на апрель 2028 года.