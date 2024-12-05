Собянин: ВСМ сократит время поездки из Москвы в Санкт-Петербург вдвое

Проект будет способствовать развитию регионов

Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга можно будет в два раза быстрее благодаря появлению высокоскоростной магистрали. Ожидается, что вместе с этим существенно вырастет и пассажиропоток – в 4-5 раз, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, высокоскоростная железная магистраль, протяженность которой составит 700 километров, не только будет связывать между собой два региона, так также поспособствует их развитию.

"Это естественно, потому что две агломерации, большие агломерации, которые включают в себя и области, которые рядом с нами, – Московская и Петербургская – составляют где-то около 40 миллионов человек. То есть это 30% населения страны. И такая связь между ними, конечно, даст синергию развития наших регионов, не только столичных, но и всех, которые находятся рядом с ними", – сказал Собянин.

Мэр напомнил, что ВСМ способствуют развитию экономик Китая, США и Европы, поскольку открывает возможности для более тесного сотрудничества, мобильности трудовых ресурсов, обмена услугами и опытом.

Решение о строительстве ВСМ было принято и обнародовано в феврале 2024 года, проект реализуется по поручению Владимира Путина. Как отметил Собянин, особый вклад в проект вносят Правительство России, Минспорта, а также РЖД – им оказывает поддержку московская мэрия.