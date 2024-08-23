Княжевская: терминалы ВСМ-1 интегрируют в структуру обновленных московских городских вокзалов

Княжевская: терминалы ВСМ-1 интегрируют в структуру обновленных московских городских вокзалов
Юлиана Княжеская. Фото: АГН "Москва"
Строительство высокоскоростной линии снизит нагрузку на железнодорожную инфраструктуру города

Специалисты Москомархитектуры и Института Генплана разрабатывают проект интеграции высокоскоростной магистрали в структуру обновленных московских городских вокзалов. Об этом сообщила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

"Одной из главных задач, которые стоят перед нашими специалистами в работе над подобными проектными решениями, является обеспечение высокой связанности районов, организация удобных подходов и подъездов к станциям, а также повышение доступности и безопасности остановочных пунктов. В будущем инфраструктурный резерв Московской железной дороги может позволить модернизировать всю систему пригородных поездов, в том числе и Московских центральных диаметров", – отметила Юлиана Княжевская.

Модернизация станции позволит пассажирам преодолевать расстояние между пунктом Зеленоград-Крюково и Ленинградским вокзалом, которое составляет 43 километра, за 14 минут.

Всего в административных границах Москвы появится четыре остановочных пункта ВСМ-1: Ленинградский вокзал, станции Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково. Последняя из них станет первой остановкой в черте города на пути из Петербурга в Москву, что даст возможность перераспределить пассажирские потоки между различными видами транспорта и обеспечить дополнительное удобство при перемещении.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что с высокоскоростной магистрали можно будет пересесть на 14 станций метро и МЦД, а также на наземный городской транспорт. 

"Мы активно работаем над созданием инфраструктуры для ВСМ-1 в столице по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Станции проектируют так, чтобы они были максимально комфортными для пассажиров", – указал Максим Ликсутов.

С вокзала Петро-Разумовская граждане смогут пересесть на МЦД-1, МЦД-3, Серпуховско-Тимирязевскую и Люблинско-Дмитровскую линии метро. МГВ Рижская будет соединен с МЦД-2, МЦД-3, МЦД-4, Калужско-Рижской и Большой кольцевой линией метро. Ленинградский вокзал свяжет между собой пригородные поезда, МЦД-2, МЦД-4, а также Сокольническую и Кольцевую линии метро.

По словам первого заместителя директора Института Генплана Москвы Игоря Бахирева, ВСМ-1 будет проходить по отдельным специализированным путям, которые можно использовать только высокоскоростными поездами. Благодаря этому снизится нагрузка на существующую железнодорожную структуру.

Источник: Градостроительный комплекс Москвы
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