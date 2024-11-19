Дополнительный участок МСД на юге Москвы будет открыт в 2026 году - Собянин

Новая трасса улучшит дорожно-транспортную ситуацию для 700 тысяч жителей столицы

Москва продолжает работать над улучшением транспортного сообщения разных районов города. Сейчас ведется строительство нового участка Московского скоростного диаметра (МСД), благодаря которому поездки через юг столицы станут еще короче и комфортнее. Закончить работы планируется в 2026 году, сообщил мэр Сергей Собянин.

Дополнительный участок МСД пройдет вдоль Каспийской улицы от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. Общая длина новой шестиполосной трассы составит четыре километра.

В результате, преодолевая значительный участок города по прямой, около 700 тысяч жителей юга Москвы смогут добираться до дома или по своим делам в среднем на 7 минут быстрее, что очень важно при современном темпе жизни. Автомобильный пробег сократится в среднем на 2 км, что позитивно скажется и на расходах автовладельцев на бензин, и на экологической ситуации.

Новый участок МСД снизит нагрузку на участки МСД от проектируемого проезда №5108 до Кантемировской улицы, Кантемировскую и Каспийскую улицы. Кроме того, он позволит открыть дополнительный выезд на трассу М-4 "Дон" с МСД через Липецкую улицу, что также сделает удобнее поездки для многих местных жителей.

"На магистрали возведем пять эстакад и тоннель, организуем съезды с Бакинской улицы на МСД и в обратном направлении. На пересечении с Ереванской улицей построим здание конечной станции для маршрутов наземного городского транспорта. Проведем реконструкцию прилегающей улично-дорожной сети",

– поделился Сергей Собянин планами проведения работ. Реализация проекта рассчитана до 2026 года, при этом до Липецкой улицы участок планируется довести уже в 2025 году.

По статистике, МСД сейчас – в тройке самых востребованных магистралей города, ежедневно по нему проезжает порядка 400 тыс. автомобилей.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщал о строительстве 90 км дорог в Москве в 2024 году.