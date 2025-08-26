Собянин рассказал о контроле за мигрантами в Москве

Поддерживать порядок помогают современные технологичные решения

В Московском регионе сегодня находятся миллионы приезжих из других стран, которые заняты в разных отраслях. Отказаться от их услуг без серьезных экономических последствий не получится. Но можно навести максимальный порядок в миграционной сфере, и Москва это делает с помощью современных технологий. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что в Москве работает система распознавания лиц, с помощью которой можно установить местонахождения человека. Кроме того, на границе мигрант, приезжающий в РФ на работу, сдает биометрию – фото и отпечатки пальцев, а затем в Миграционном центре получают данные генома каждого, кто встает на учет.

Кроме того, с 1 сентября 2025 г. в Москве вводится еще одна система контроля за мигрантами. По словам мэра, она похожа на ту, которая действовала в период пандемии коронавируса, когда находившийся на карантине человек должен был отправлять через приложение фотографии для подтверждения своего местонахождения. Аналогичная программа разработана теперь для мигрантов.

Еще одно нововведение – электронная карта мигранта, где будут содержаться все данные.

"Через QR-код полицейский может узнать о нем все – когда он приехал, на какой период, где устроен, есть ли миграционные нарушения или нет. Если красным горит нарушение, полицейский должен его задержать",

– рассказал Сергей Собянин в интервью "Комсомольской правде".

