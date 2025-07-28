Собянин рассказал о внедренных в Москве инновационных разработках

Москва поддерживает разработчиков и предпринимателей, которые занимаются инновационными технологиями, способствующими развитию мегаполиса. В частности, город помогает компаниям тестировать и внедрять разработки в реальных условиях, а также выдает гранты авторам самых перспективных проектов.

Как рассказал мэр Сергей Собянин, главным инструментом поддержки передовых технологий является программа пилотного тестирования Московского инновационного кластера. Только за первое полугодие текущего года было подано свыше 600 заявок на участие. Это в полтора раза больше, чем за 2024 год.

Одним из примеров внедренных в Москве инноваций мэр назвал двухуровневые велопарковки с запатентованным подъемным механизмом – они помогают увеличить количество парковочных мест без расширения площади стоянки. Другой пример: автоматизация работы с бытовыми отходами, благодаря которой снижается нагрузка на городские службы, занимающиеся вывозом и доставкой в пункты приема вторсырья.

Всего за пять лет, прошедшие с начала реализации программы, компании-участники заработали больше 155 млрд рублей благодаря успешным внедрениям инновационных продуктов и сервисов. Как отметил мэр в своем телеграм-канале, город не только помогает с тестированием продукции, но и помогает разработчикам найти своих клиентов, а также выдает гранты в размере до 4 млн рублей, если проект выглядит достаточно перспективным.

Ранее стало известно, какие новые возможности для столичного бизнеса открываются за счет участия в проекте "Лето в Москве".