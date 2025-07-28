На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы

Тематическая площадка будет работать в Гостином Дворе

Уникальное интеллектуально-выставочное пространство под названием "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется в Гостином Дворе 31 июля. Посетители смогут увидеть инновации социальной сферы столицы с необычного ракурса.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каждый год тема экспозиции меняется, но бессменной остается ключевая концепция: здесь рассказывается о человеке и его взаимодействии с городом. В этом году основная тема выставки – "Бесконечное развитие с вечными ценностями" – раскроется с помощью четырех тематических зон: "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии".

Так, в пространстве "Любовь" можно будет узнать, что такое счастье, и проверить свой эмоциональный интеллект. В зоне "Здоровье" гостям покажут, как связаны между собой физическое и психологическое состояния. Посетители смогут погрузиться в мир мозга и изучить человеческий организм с помощью интерактивных конструкций. В пространстве "Знания" организаторы расскажут, почему классические жизненные модели сегодня уже не работают. В зоне "Технологии" можно будет сделать необычные фотографии с цифровым человеком.

Площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе будет работать с 31 июля по 14 сентября с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. Гостей ждут познавательные лекции ведущих экспертов, арт-инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых.

Ранее о программе форума-фестиваля "Москва 2030", который пройдет в августе-сентябре 2025 г. на более чем 30 площадках в разных районах города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Напомним, мероприятие в этом году является частью масштабного проекта "Лето в Москве".

