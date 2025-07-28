На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы

На форуме "Москва 2030" раскроют перспективы развития социальной сферы столицы
Фото: АГН Москва/ Новосильцев Артур
Тематическая площадка будет работать в Гостином Дворе

Уникальное интеллектуально-выставочное пространство под названием "Бесконечное развитие с вечными ценностями" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" откроется в Гостином Дворе 31 июля. Посетители смогут увидеть инновации социальной сферы столицы с необычного ракурса.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, каждый год тема экспозиции меняется, но бессменной остается ключевая концепция: здесь рассказывается о человеке и его взаимодействии с городом. В этом году основная тема выставки – "Бесконечное развитие с вечными ценностями" – раскроется с помощью четырех тематических зон: "Любовь", "Здоровье", "Знания" и "Технологии".

Так, в пространстве "Любовь" можно будет узнать, что такое счастье, и проверить свой эмоциональный интеллект. В зоне "Здоровье" гостям покажут, как связаны между собой физическое и психологическое состояния. Посетители смогут погрузиться в мир мозга и изучить человеческий организм с помощью интерактивных конструкций. В пространстве "Знания" организаторы расскажут, почему классические жизненные модели сегодня уже не работают. В зоне "Технологии" можно будет сделать необычные фотографии с цифровым человеком.

Площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе будет работать с 31 июля по 14 сентября с 10:00 до 22:00 ежедневно, кроме понедельника. Гостей ждут познавательные лекции ведущих экспертов, арт-инсталляции, интерактивные зоны, а также мастер-классы для детей и взрослых.  

Ранее о программе форума-фестиваля "Москва 2030", который пройдет в августе-сентябре 2025 г. на более чем 30 площадках в разных районах города, рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Напомним, мероприятие в этом году является частью масштабного проекта "Лето в Москве".

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Раскрыта причина, которая заставит Трампа надавить на Зеленского

Незалежную ждут тяжелые времена

"Это необратимо": что происходит на Украине на фоне массового мятежа

Люди больше не могут терпеть выходки киевских властей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей