Марафон финансовой грамотности пройдет в августе в парке "Зарядье"

Марафон финансовой грамотности пройдет в августе в парке "Зарядье"
Фото: mos.ru/ Пресс-служба Департамента финансов города Москвы
Программа разработана для детей и взрослых посетителей

Марафон финансовой грамотности пройдет в столице с 8 по 24 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Центрами финансового просвещения станут "Заповедное посольство" и малый амфитеатр в парке "Зарядье". Здесь запланировано более 350 мероприятий, в том числе тематические интерактивные игры, мастер-классы, викторины, кинолекции и др.

Как рассказала глава столичного Департамента финансов Елена Зяббарова, программа марафона составлена с учетом интересов всех возрастных групп.

"Неважно, школьник вы, студент, родитель, предприниматель или представитель старшего поколения – каждый найдет понятный, полезный и интересный формат для повышения финансовой грамотности. Через игры, технологии и общение мы поможем научиться управлять финансами легко и интересно. Эти навыки понадобятся в повседневной жизни, позволят строить свое будущее и развивать город", - отметила Елена Зяббарова.

Так, детей в возрасте от шести до 10 лет ждут на интерактивные занятия, мастер-классы и викторины. Юные гости в игровой форме узнают, что такое деньги и как правильно ими пользоваться, научатся планировать покупки, смогут поставить первые в жизни финансовые цели и достичь их.

Ребятам в возрасте от 11 до 14 лет дадут основы цифровой и налоговой грамотности, расскажут о банковских продуктах и услугах, разъяснят правила финансовой безопасности и защиты от мошенников.

Молодежь и взрослые посетители встретятся с экспертами из финансовой сферы и представителями других профессий, в том числе медийными личностями и популярными блогерами, которые личных примерах продемонстрируют, что финансы – это не только зарплата и расходы, но и ежедневные привычки, установки, жизненные цели.

Помимо познавательных мероприятий, гостей также ждут развлечения. Посетители "Заповедного посольства" смогут поиграть с роботами-кошками и робособаками. Роботы-андроиды дадут советы по планированию семейного бюджета, роботы-бармены угостят напитками. В зоне тренажеров виртуальной реальности желающие смогут попробовать себя в роли налогового консультанта или банковского служащего.

Все мероприятия марафона бесплатные, для посещения необходима предварительная регистрация. Самые активные участники получат призы.

Форум-фестиваль "Москва 2030.Территория будущего" пройдет в этом году в столице с 1 августа по 14 сентября на десятках площадок в разных районах города.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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