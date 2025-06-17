Собянин рассказал о программе форума-фестиваля "Москва 2030" в этом году

Собянин рассказал о программе форума-фестиваля "Москва 2030" в этом году
Фото: АГН Москва
Мероприятия пройдут сразу на нескольких главных площадках города

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября 2025 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Многочисленные мероприятия, посвященные технологическому прогрессу и внедрению инноваций в повседневную жизнь Москвы, будут организованы как на привычных площадках, так и на новых локациях.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" в этом году станет частью масштабного проекта "Лето в Москве". Как и в предыдущие годы, в новом сезоне он охватит такие крупные столичные площадки, как ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье" и "Музеон", спорткомплекс "Лужники". Кроме того, впервые этим летом гостей форума ждут на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября.

"Посетители увидят технические решения, которыми уже пользуются москвичи, станут участниками интерактивных мероприятий и иммерсивных шоу, а также образовательных лекций и дискуссий. Эксперты простым языком объяснят, как устроен технологический прогресс в разных отраслях и какие достижения мегаполис внедряет уже сейчас",

– рассказал Сергей Собянин. Он не стал пока раскрывать детально программу мероприятий, но заверил, что фестиваль будет интересен москвичам и туристам всех возрастов. При этом особый акцент будет сделан на детей и молодых людей: им подскажут, какие навыки будут наиболее востребованы в экономике будущего, дадут шанс попробовать себя в перспективной профессии с помощью VR-технологий, мультимедийных инсталляций, 3D-голограмм, игровых механик и пр.

Напомним, в прошлом году форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" проходил с 1 августа по 8 сентября на более чем 30 площадках. Многочисленные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия были посвящены развитию одного из самых современных мегаполисов мира – Москвы.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
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