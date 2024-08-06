Форум-фестиваль "Москва 2030" в первые дни посетили свыше 700 тысяч человек

Гости разных площадок могли принять участие в спортивных мероприятиях, потанцевать, познакомиться с передовыми технологиями и совершить виртуальное путешествие в Москву будущего

С 1 августа в столице работает форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". За первые несколько дней количество посетителей мероприятий на 30 с лишним площадках превысило 700 тысяч человек.

Рекорд по посещаемости поставил парк "Зарядье", где проходит фестиваль медиаарта "Город света". Благодаря инсталляциям с уникальными световыми, аудио– и видеоэффектами гости получили возможность перенестись в Москву будущего.

В парке "Зарядье" также работает большая концертная площадка. 3 августа там выступили симфонический оркестр Selen Orchestra, инди-рок-группа "Сироткин", этно-исполнительница Олена УУТАй, актеры Иван Стебунов и Игорь Миркурбанов, пианистка Валентина Лисица, DJ M. Hustler и другие артисты. 4 августа симфонический оркестр Selen исполнил хиты 1990-х и 2000-х годов.

На Болотной площади открыт маркет "Сделано в Москве", где представлена продукция столичных производителей, и большой фуд-корт. Для посетителей организаторы приготовили также различные игры, квизы и конкурсы с призами.

На площади перед музеем современного искусства "Гараж" открылась молодежная точка "Телепорт. Посетители могли присоединиться к танцевальным флешмобам "Москоу Мувс", мастер-классам по граффити и VR-активностям.

В "Лужниках" работает мультиспортивная площадка, где можно сыграть в пляжный футбол и волейбол, настольный теннис, бадминтон, шахматы и пр.

На ближайшие дни организаторы форума-фестиваля также приготовили много интересного. Так, 7 августа в "Зарядье" выступит народный артист России Дмитрий Маликов.

10 августа в Парке Горького состоится торжественная церемония закрытия форума "Медиадвиж".

На площадке "Телепорт" будут проходить мастер-классы по нейрографике.

Подробнее познакомиться с программой форума-фестиваля "Москва 2030" можно на официальном сайте moscow2030.mos.ru. Мероприятия продлятся до 8 сентября.