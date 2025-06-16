Форум-фестиваль «Москва 2030» откроется 1 августа — Сергей Собянин

С 1 августа по 14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" состоится форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030". Он объединит жителей и гостей столицы всех возрастов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Мероприятия пройдут на нескольких площадках, среди которых ЦВЗ "Манеж", Гостиный Двор, парки "Зарядье", "Музеон" и спорткомплекс "Лужники". Впервые форум-фестиваль пройдёт на ВДНХ, кинозаводе "Москино" и в Парке 50-летия Октября.

Цель форума-фестиваля – вовлечь молодые поколения в диалог с городом, подготовить их к будущим вызовам и обучить навыкам, которые будут востребованы в экономике будущего. Для этого будут использоваться VR-технологии, мультимедийные инсталляции, 3D-голограммы, игровые механики и многое другое.

Посетители смогут увидеть технические решения, которые уже используются в Москве, принять участие в интерактивных мероприятиях и иммерсивных шоу, а также посетить образовательные лекции и дискуссии. Эксперты доступным языком расскажут о технологическом прогрессе в различных отраслях и о том, какие достижения внедряются в городе прямо сейчас.

Все желающие смогут почувствовать себя инженерами будущего или киберспортсменами, а также проверить свою готовность к работе в ИТ-сфере.