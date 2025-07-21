Посетители "Музеона" узнают в августе об искусстве строить

Посетители "Музеона" узнают в августе об искусстве строить
Фото: mos.ru / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Мультимедийный павильон откроется в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

Узнать об этапах строительства Москвы, увидеть, как воплощаются в жизнь самые смелые проекты в мегаполисе смогут гости форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Одной из площадок мероприятия, которое стартует с 1 августа, станет парк искусств "Музеон", где откроется специализированная площадка столичного Градостроительного комплекса – павильон "Искусство строить".

Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы подготовил для посетителей фестиваля насыщенную программу. Так, на лекциях и мастер-классах участникам расскажут о классической и современной архитектуре, научат разбираться в стилях. Уникальный интерактивный спектакль позволит глубже погрузиться в мир проектирования и архитектуры.

Световое шоу, которое будет проходить ежедневно со вторника по воскресенье с 21:30 до 23:00, расскажет о роли строителей, способствующих созданию комфортной жизни в столице. При этом каждый гость фестиваля может создать свою проекцию, которая отобразится на арт-объекте "Строитель будущего".

Отдельную программу о строительстве подготовили для юных посетителей. В павильоне они могут возвести дом из мягких кубиков или целый город из песка, а также покататься на качелях. Время работы мультимедийного павильона "Искусство строить": с 12:00 до 21:00 со вторника по четверг и с 11:00 до 21:00 в пятницу и выходные дни.

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет с 1 августа по 14 сентября. Москвичам и гостям столицы расскажут про главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. В рамках мероприятия запланированы различные культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.Ключевыми местами проведения фестиваля станут ВДНХ, Гостиный Двор, парк "Зарядье", арт-кластер "Красный Октябрь", олимпийский комплекс "Лужники", ЦВЗ "Манеж", МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие площадки.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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