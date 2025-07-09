Объявлены флагманские площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

Гостей ждут интерактивные лекции, мастер-классы, выставки и множество других активностей

Ключевыми местами проведения "Территории будущего. Москва 2030" станут ВДНХ, Гостиный Двор, парк "Зарядье", арт-кластер "Красный Октябрь", олимпийский комплекс "Лужники", Центральный выставочный зал "Манеж", Московский государственный технический университет (МГТУ) имени Н.Э. Баумана, парк искусств "Музеон", парк 50-летия Октября, инновационный центр "Сколково" и кинозавод "Москино". Об этом объявил организатор фестиваля, приводит сообщение пресс-служба мэра Москвы.

В парке "Зарядье" гости смогут принять участие в марафоне финансовой грамотности, а также научиться управлять своими деньгами с помощью VR-тренажеров. Дополнительно там пройдут игры, мастер-классы, лекции и другие интересные занятия.

В Гостином Дворе посетителям расскажут о возможностях мозга и покажут, как работают нейронные связи и выглядят гормоны счастья. В Центральном выставочном зале "Манеж" пройдет выставка "Та самая Москва", где гостям не только расскажут о достижениях города в различных сферах, но также предоставят возможность поиграть в транспортные и строительные симуляторы, посетить лекторий, детскую площадку, большой досуговый центр и фудкорт.

Больше об экономике Москвы можно будет узнать в "Музеоне". Сложные экономические процессы посетителям объяснят в форме увлекательной игры. На площадке "Цифровые технологии Москвы" можно будет в игровом формате погрузиться в мир ИТ, узнать больше о цифровой экосистеме столицы и попробовать себя в различных ИТ-профессиях.

В павильоне Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы для гостей устроят интерактивное путешествие по столичным строительным объектам. Посетители также смогут создать свою проекцию, которую будут транслировать вечером в световом шоу.

В парке 50-летия Октября появится футурологический кластер, а в "Лужниках" пройдет масштабный спортивный фестиваль с использованием современных технологий. Также площадка, посвященная паркуру и новым разработкам, будет организована на территории "Красного Октября".

На кинозаводе "Москино" гости смогут посетить фестиваль, который объединит арт, цифровой перформанс и электронную музыку. А наука, креатив и урбанистика станут главной темой технологического фестиваля на площадке МГТУ имени Н.Э. Баумана. В инновационном центре "Сколково" пройдет Международный форум "Беспилотные системы: технологии будущего", где представят достижения разработчиков в области беспилотников и робототехники.

Напомним, "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" с 1 августа по 14 сентября. Подробная программа мероприятий доступна по ссылке.