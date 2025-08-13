Официальные каналы Собянина и портала mos.ru появились в мессенджере MAX

Курс рубля
В российском мессенджере MAX появился официальный канал мэра Москвы. Об этом сообщил сам Сергей Собянин в среду, 13 августа.
"Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нем собственный канал, который станет еще одной хорошей возможностью рассказать москвичам о работе по развитию и благоустройству нашего города",
– написал градоначальник в своем ТГ-канале и разместил ссылку на личный аккаунт в МАКСе.
В новом мессенджере также заработал и канал официального портала столицы mos.ru. Там удобно следить за новостями Москвы, рассматривать эксклюзивные фотографии новых городских объектов, получать информацию о грядущих событиях в городе.
Max – отечественный мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. По словам разработчиков, МАХ позволяет отправлять любые виды сообщений и совершать звонки даже при слабом сигнале и низкой скорости интернета, поэтому является отличной альтернативой зарубежным мессенджерам.
