Официальные каналы Собянина и портала mos.ru появились в мессенджере MAX

Мэр Москвы пригласил подписчиков в свой новый канал

В российском мессенджере MAX появился официальный канал мэра Москвы. Об этом сообщил сам Сергей Собянин в среду, 13 августа.

"Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Поэтому я решил открыть в нем собственный канал, который станет еще одной хорошей возможностью рассказать москвичам о работе по развитию и благоустройству нашего города",

– написал градоначальник в своем ТГ-канале и разместил ссылку на личный аккаунт в МАКСе.

В новом мессенджере также заработал и канал официального портала столицы mos.ru. Там удобно следить за новостями Москвы, рассматривать эксклюзивные фотографии новых городских объектов, получать информацию о грядущих событиях в городе.

Max – отечественный мессенджер, выпущенный компанией VK в 2025 году. По словам разработчиков, МАХ позволяет отправлять любые виды сообщений и совершать звонки даже при слабом сигнале и низкой скорости интернета, поэтому является отличной альтернативой зарубежным мессенджерам.