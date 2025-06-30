Клиники Москвы получили более 120 новых аппаратов для диагностики – Собянин

Современная техника позволяет быстрее и точнее получать результаты обследования

В Москве реализуется масштабная программа обновления поликлиник и стационаров. В частности, в больницы поставляется новое современное оборудование. В 2025 году только аппаратов для лучевой диагностики было поставлено свыше 120 единиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, за последние полгода в московских клиниках установили в общей сложности 75 рентген-аппаратов последнего поколения с высокой точностью исследований и минимальной лучевой нагрузкой, 13 компьютерных и 10 магнитно-резонансных томографов экспертного класса, 20 маммографов, 3 ангиографа с функцией 3D-навигации для высокоточного лечения и проведения операций.

"От функциональных возможностей, технологичности и бесперебойной работы техники напрямую зависит качество диагностических исследований и выбор тактики лечения пациентов. Поэтому оснащение клиник – одно из ключевых направлений программы модернизации московского здравоохранения",

– подчеркнул Собянин.

В целом с 2022 года для кардиологической службы города было закуплено свыше 5 тыс. аппаратов. В 2023 году в столице обновили оборудование для проведения хирургических операций. Также в столичных клиниках полностью обновили эндоскопическое и лапароскопическое оборудование. В прошлом году медицинские учреждения города получили более 24 тыс. единиц современной техники.