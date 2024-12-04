Центр женского здоровья открылся на базе ГКБ № 67 имени Ворохобова

В рамках одного комплекса обеспечивается как дородовое, так и послеродовое наблюдение женщин

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи постепенно охватывает все новые столичные клиники и медицинские центры. Москвички получают больше возможностей пройти комплексную диагностику женского здоровья и своевременное лечение.

Первый в Москве центр женского здоровья (ЦЖЗ) был открыт в прошлом году на базе перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой (улица Новаторов, дом 3, строение 4). А сегодня двери для пациенток распахнул уже пятый столичный ЦЖЗ. Он работает в структуре городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Новый Центр женского здоровья находится на улице Саляма Адиля (дом 2/44, строение 4). Высококвалифицированную профильную лечебно-диагностическую помощь здесь получают жительницы Северо-Западного и Центрального административных округов.

В новом центре расположены 16 кабинетов акушеров-гинекологов, кабинеты дежурного врача, кардиотокографии и патологии шейки матки, пять помещений для проведения ультразвуковых исследований. В распоряжении специалистов имеется все необходимое современное оборудование, в том числе высокоточные системы для УЗИ, кольпоскопы, кардиотокографы и пр.

Важно, в ЦЖЗ можно попасть на прием не только к профильным врачам, но и к психологу, эндокринологу и терапевту. Такой мультидисциплинарный подход предусмотрен новым стандартом амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В его рамках москвички получают максимальный объем лечебно-диагностических процедур по направлению "акушерство и гинекология" в одном месте, что особенно важно для беременных женщин и молодых мамочек.

Неопытным папам и мамам подготовиться к появлению малыша поможет школа для будущих родителей, которая также работает в центре женского здоровья. Для удобства посетителей в медучреждении обустроили зоны комфортного ожидания с вендинговыми аппаратами, а также специальные комнаты, где можно покормить грудного ребенка.

Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова - одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений столицы. Летом 2022 года на базе больницы заработал перинатальный центр.