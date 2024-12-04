Центр женского здоровья открылся на базе ГКБ № 67 имени Ворохобова

Центр женского здоровья открылся на базе ГКБ № 67 имени Ворохобова
Фото: mos.ru
В рамках одного комплекса обеспечивается как дородовое, так и послеродовое наблюдение женщин

Новый стандарт амбулаторной акушерско-гинекологической помощи постепенно охватывает все новые столичные клиники и медицинские центры. Москвички получают больше возможностей пройти комплексную диагностику женского здоровья и своевременное лечение.

Первый в Москве центр женского здоровья (ЦЖЗ) был открыт в прошлом году на базе перинатального центра ГКБ №31 имени академика Г.М. Савельевой (улица Новаторов, дом 3, строение 4). А сегодня двери для пациенток распахнул уже пятый столичный ЦЖЗ. Он работает в структуре городской клинической больницы (ГКБ) № 67 имени Л.А. Ворохобова.

Новый Центр женского здоровья находится на улице Саляма Адиля (дом 2/44, строение 4). Высококвалифицированную профильную лечебно-диагностическую помощь здесь получают жительницы Северо-Западного и Центрального административных округов.

В новом центре расположены 16 кабинетов акушеров-гинекологов, кабинеты дежурного врача, кардиотокографии и патологии шейки матки, пять помещений для проведения ультразвуковых исследований. В распоряжении специалистов имеется все необходимое современное оборудование, в том числе высокоточные системы для УЗИ, кольпоскопы, кардиотокографы и пр.

Важно, в ЦЖЗ можно попасть на прием не только к профильным врачам, но и к психологу, эндокринологу и терапевту. Такой мультидисциплинарный подход предусмотрен новым стандартом амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. В его рамках москвички получают максимальный объем лечебно-диагностических процедур по направлению "акушерство и гинекология" в одном месте, что особенно важно для беременных женщин и молодых мамочек.

Неопытным папам и мамам подготовиться к появлению малыша поможет школа для будущих родителей, которая также работает в центре женского здоровья. Для удобства посетителей в медучреждении обустроили зоны комфортного ожидания с вендинговыми аппаратами, а также специальные комнаты, где можно покормить грудного ребенка.  

Городская клиническая больница № 67 имени Л.А. Ворохобова - одно из крупнейших многопрофильных лечебных учреждений столицы. Летом 2022 года на базе больницы заработал перинатальный центр. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

Один звонок Герасимова поставил на место США и Украину

Американцы вняли российскому предупреждению

Лавров объяснил жесткий сигнал России в адрес Запада: главное из интервью

Министр отметил, что Москва хотела бы хороших отношений с Вашингтоном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей