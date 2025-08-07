Собянин представил программу Московской международной недели кино

Собянин представил программу Московской международной недели кино
Фото: АГН Москва/ Авилов Александр
Москвичей и гостей города ждут бесплатные кинопоказы и творческие встречи

С 23 по 27 августа Москву ожидает грандиозное событие – Московская международная неделя кино. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, на мероприятии ожидаются представители киноиндустрии из нескольких десятков стран, в том числе из Китая, Франции, ОАЭ, Бразилии, Египта.

Москвичи и туристы в дни фестиваля смогут посещать бесплатные кинопоказы в кинотеатрах сети "Москино", "Художественном". Кроме того, по паркам и знаковым площадкам столицы с 17 по 27 августа будет курсировать кинотрак – мобильный кинотеатр, где также можно будет бесплатно посмотреть кино.

Деловая программа Недели кино будет организована на кинозаводе "Москино". Там в трех залах запланировано более 30 сессий, участники которых обсудят ключевые тренды развития индустрии в России и мире, встречи с экспертами, киноразборы, презентации международных проектов и т.д.

Желающие смогут поучаствовать в благотворительном аукционе кинореквизита. И, конечно, москвичей ждет традиционная акция "Ночь кино". Подробная программа – на сайте события.

Источник: Телеграм-канал С.Собянина ✓ Надежный источник
