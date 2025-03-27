Круговой LED-экран и натурные декорации: что нового приготовила Москва для съемок зрелищного кино

На кинозаводе МЕТМАШ состоялась презентация нового сезона Московского кинокластера

Москва – город кино. Это не просто красивые слова, это – неоспоримый факт. На сегодняшний день большая часть российских кинокомпаний – почти 90% – базируется именно в столице. И город старается соответствовать ожиданиям кинопроизводителей, всесторонне развивая индустрию кино. О том, что нового приготовила Москва для того, чтобы здесь снимали больше хороших, интересных, зрелищных фильмов, рассказали на презентации нового сезона Московского кинокластера, которая состоялась 26 марта на кинозаводе Москино МЕТМАШ.

Как отметил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин, в 2022 г. отечественная индустрия кино столкнулась с вызовом: требовалось создавать больше контента, чтобы отвечать запросу зрителей. Стало понятно, что кинопроизводителям нужна поддержка, в том числе по обеспечению инфраструктурой. В результате за короткое время Москва реализовала сразу несколько масштабных проектов.

Осенью прошлого года была открыта первая очередь кинопарка "Москино" с масштабными натурными декорациями, съемочными павильонами, складскими помещениями для реквизита и техники. Он раскинулся всего в 30 км от города, поэтому туда удобно добираться как съемочным группам, так и туристам. В этом году к имеющимся декорациям под открытым небом добавится еще несколько площадок, например, "Уездный европейский город", "Москва времен конструктивизма" и пр.

Еще одним мощным объектом московского кинокластера является легендарная Киностудия им.Горького, которая в этом году отмечает 110-летний юбилей. Здесь часть павильонов уже построена с нуля, часть – отреставрирована. В результате сейчас здесь идут съемки как игрового, так и неигрового кино, а также реализуются образовательные проекты.

Для удобства кинопроизводителей в Москве работает кинокомиссия: она помогает получать разрешения на съемки на территории города и сопровождает весь процесс, обеспечивая безопасность. На согласование уходит в среднем 1-7 дней в зависимости от объекта. Но чтобы съемочным командам было еще проще работать, город создает цифровые двойники самых востребованных локаций. Уже есть Пушкинский музей с такой высокой точностью, что можно разглядеть названия картин. В работе: станции Московского метро, Красная площадь, Зарядье, интерьеры Большого театра. Кроме того, по запросу индустрии сейчас в Москве создается павильон-бассейн для подводных съемок глубиной 9 метров.

Уникальные возможности для съемок теперь доступны на кинозаводе МЕТМАШ. Совместно со студией виртуального продакшна XOVP здесь создан павильон с огромным дугообразным экраном из светодиодных панелей. Конструкция в виде шайбы высотой 8 метров позволяет реализовывать самые смелые творческие идеи, не прибегая к компьютерной графике и постройке массивных декораций. Смонтированный тут же поворотный круг позволяет вести съемку с разных ракурсов, не меняя положения камеры.

Москва уверена, что развитие инфраструктуры позволит кинопроизводителям радовать зрителей большим количеством разнообразных хороших фильмов. В марте на экраны уже вышли новинки: "Челюскин. Первые" и "Красный шелк". К Новому году ожидается премьера доброго кино "Письмо Деду Морозу" со звездной актерской командой, в том числе любимицей россиян Натальей Орейро. А еще маленьких и взрослых зрителей скоро порадует продолжение кинодилогии про друзей Петрова и Васечкина – книгу о приключениях ребят в горах Кавказа написал тот же автор Владимир Алеников.