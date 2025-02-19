Как прошли съемки четвертого сезона сериала "Патриот" в кинопарке "Москино"

Премьеру уже можно увидеть на ТНТ и в онлайн-кинотеатрах

Кинопарк "Москино" предоставляет уникальные возможности для съемок. Такую оценку дал сценарист и креативный продюсер сериала "Патриот" Леонид Коньшин. Недавно на ТНТ состоялась премьера четвертого сезона этого комедийного сериала, а снимался он именно в столичном кинопарке.

"Четвертый сезон мы сразу задумывали снимать в декорациях кинопарка "Москино", так как знали, что там есть такая замечательная декорация "Глухая деревня" с домами, улочками, дворами. Вообще, уникальность кинопарка именно в том, что там все собрано в одном месте. Не надо ехать в другие города, села. Рядом и павильоны, и натурные декорации. И там же – гостиница, где можно остановиться всей съемочной группе",

– рассказал Леонид Коньшин.

Режиссер проекта Николай Бурлак, со своей стороны, подтвердил, что в кинопарке "Москино" очень комфортно работать. Там в одном месте собраны различные возможности для натурных съемок как исторических, так и современных картин. Поэтому вся команда получала удовольствие от работы.

По сюжету главный герой сериала "Патриот" Саня Кучин возвращается в родной городок, где близким снова требуется его помощь. О том, какие проблемы приходится решать Сане и как он с ними справляется, можно узнать, посмотрев продолжение сериала на телеканале ТНТ либо в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск, Окко и Premier.

Кинопарк "Москино" является частью проекта Сергея Собянина "Москва – город кино" и объектом московского кинокластера. На данный момент создано 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры, в том числе декорации "Центр Москвы", "Москва 1940-х годов", "Витебский вокзал", "Аэропорт Юрово", "Соборная площадь Москвы", "Глухая деревня", "Партизанская деревня" и пр.