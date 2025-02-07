Известные актеры рассказали о спектакле "Соборная площадь" в кинопарке "Москино"

Гости комплекса могут не только посмотреть постановку, но прогуляться по центральной площади с ярмаркой, полюбоваться парком сказок, а также прокатиться на катке или с горки

До 23 февраля у зрителей будет возможность своими глазами увидеть спектакль "Соборная площадь" в парке "Москино". Одна из его главных особенностей – участие в каждом показе известного артиста. Например, на сцене выступают Дмитрий Певцов, Валерий Николаев и Юлия Такшина. Они рассказали, почему это произведение нужно обязательно посмотреть взрослым и детям.

Постановка "Соборная площадь" удивляет зрителей своей необычностью, сказочностью и волшебством, при этом рассказывая о сложнейшем периоде в жизни страны – Смутном времени, говорит актер Дмитрий Певцов.

"Кинопарк сам по себе будет настолько удивительным открытием для каждого человека, что я очень советую сюда приехать каждому. Ведь это самая большая киносъемочная площадка в мире", – поделился артист.

Валерий Николаев рассказал, что для лучшего понимания своего персонажа он глубоко изучал события Смутного времени, стараясь уделить особое внимание исторической достоверности на сцене. Авторы сценари дополнительно консультировались с профильными специалистами для воссоздания деталей показанной эпохи – это нашло отражение и в декорациях кинопарка.

Актриса Юлия Такшина призналась, что во время подготовки спектакля много гуляла по территории "Москино" и разглядывала внешний антураж. Объемы и качество воплощения различных исторических периодов произвели на нее невероятное впечатление.

"Здесь можно погрузиться в разные эпохи – от Древней Руси до Америки и Европы. Я очень счастлива, что участвую в таком проекте, и я невероятно горжусь историей нашей страны", – подчеркнула она.

Ближайшие показы "Соборной площади" пройдут 8 и 9 февраля в 18:00 и 19:30. Приобрести билеты можно по ссылке.