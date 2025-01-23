Гости кинопарка "Москино" воспользовались прокатом коньков и тюбингов 40 тысяч раз

Более 100 тысяч посетителей побывали в кинопарке с начала 2025 года

Возможностью побывать на съемочной площадке, посмотреть историческое шоу, поучаствовать в тематических квестах и развлечься на веселой ярмарке в кинопарке "Москино" в новом году воспользовались уже более 100 тысяч человек. При этом гости кинопарка арендовали более 10 тысяч пар коньков, чтобы покататься на местном катке, и 30 тысяч раз скатились с горки на тюбинге.

В парке сказок желающие смогли пройти на лыжах по живописной лесной территории кинопарка и поучаствовать в квест-прогулке "Дорога ведет". Около хромакея проводилась анимационная программа с зимними играми и забавами: стрельбой в снежном тире и в снежных баталиях.

В новогоднем квесте "Фабрика Деда Мороза" приняли участие более трех тысяч юных гостей. Кроме того, ребята прочитали Деду Морозу более 10 тысяч стихотворений: интересно, что чаще всего звучало входящее в школьную программу произведение про березу Сергея Есенина.

В "Театре Гонзаги" шли спектакли для всей семьи. Дети и взрослые увидели иммерсивную постановку "Конфетный период" и акробатический спектакль коллектива De-Facto Show, а также спектакли "Мороз Красный Нос" и "Сказ о богатыре" кукольного Театра села. Мероприятия посетили около пяти тысяч человек.

В декорации "Городской дворик" гости приняли участие в веселых съемках по мотивам сказки "Морозко" и "Варвара-краса, длинная коса", комедий "Девчата" и "Джентльмены удачи", а в декорации "Центр Москвы" - в иммерсивном спектакле "12 стульев". Почувствовать себя актерами смогли более четырех тысяч человек, все они получили на память видеоролики со съемок.

Одним из самых популярных семейных мероприятий стал исторический мультимедийный спектакль под открытым небом "Соборная площадь" режиссера Эдуарда Боякова. За время новогодних каникул его посмотрели более четырех тысяч зрителей. Еще около семи тысяч человек побывали на киносеансах, где давали картины "Партенопа", "Быть лучше: История Робби Уильямса", "Иван-царевич по словарю и Серый Волк" и "Новогодние истории зверушек".

Кроме того, с начала года в кинопарке "Москино" состоялось более 100 различных мастер-классов, где участники делали елочные игрушки, учились актерскому мастерству, разучивали танцы и снимали видеоролики.

Кинопарк "Москино" – объект московского кинокластера. Он был открыт для посетителей осенью прошлого года.