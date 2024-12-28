Кинопарк "Москино" вошел в список самых интересных мест столицы в 2024 году

Верхние строчки рейтинга московских достопримечательностей занимают также национальный центр «Россия», отреставрированный павильон ВДНХ «Центральный» и парк «Яуза»

В Москве, помимо традиционных исторических мест, постоянно появляются новые центры притяжения жителей и гостей города. Список самых востребованных площадок, открывшихся в столице в 2024 году, представил туристический сервис Russpass. Рейтинг основан на основе запросов пользователей.

Кинопарк "Москино" был открыт 7 сентября 2024 года, запуск его первой очереди, включающей 18 масштабных натурных декораций и четыре павильона для съемок фильмов и сериалов, был приурочен ко Дню города. Менее чем за четыре месяца площадка стала частью таких крупных городских проектов и фестивалей, как "Зима в Москве", "Путешествие в Рождество", "Золотая осень", "Времена и эпохи" и ворвалась в число лидеров по туристическому интересу.

Еще одним лидером по количеству пользовательских запросов стал выставочный комплекс "Экспоцентр" на Краснопресненской набережной, где разместился национальный центр "Россия". Он был создан с целью сохранения наследия Международной выставки-форума "Россия" и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Центр был открыт для посетителей с 7 ноября 2024 года.

Довольно часто пользователи сервиса Russpass интересовались павильоном ВДНХ "Центральный", в котором в этом году начала работать экспозиция Третьяковской галереи, посвященная отечественному искусству XХ–XXI веков. Побывать на выставке можно до сентября 2025 года.

Интересовал москвичей и гостей столицы и парк "Яуза", в котором в текущем году завершились основные работы по благоустройству. Данный проект стал самым масштабным в Европе: для любителей активных прогулок здесь подготовили 40 километров прогулочных троп, 17 километров велодорожек, свыше 100 спортивных площадок.

Рыбный рынок "Москва – на волне" в районе Митино, открывшийся в сентябре, привлек внимание не только гурманов: уже за первый месяц работы его посетили 120 тысяч человек. Здесь представлено более 600 наименований рыбы и морепродуктов, работает ресторан и студия мастер-классов. Во время праздников и фестивалей для гостей на территории рынка проходят концерты и состязания шеф-поваров.

В топ новых столичных достопримечательностей вошел также недавно построенный корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной.