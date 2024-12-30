Пять фильмов на новогодний сюжет сняли в кинопарке "Москино" в 2024 году

Для съемочных групп созданы все условия для работы по историческим, современным и сказочным сценариям

Кинопарк "Москино" был торжественно открыт в сентябре этого года. Запуск первой очереди, включающей в себя 18 натурных площадок и четыре павильона для производства фильмов и сериалов, был приурочен ко Дню города. Прошло менее четырех месяцев, и кинопарк стал не только местом притяжения всех любителей кино, но и уникальной площадкой для работы над новыми фильмами и сериалами.

Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, здесь уже сняли больше 70 сериалов и фильмов, пять из которых – на новогоднюю тематику. Самыми востребованными натурными декорациями для съемок картин к Новому году стали "Улицы Москвы", "Дом Деда Мороза", "Витебский вокзал" и "Ковбойский городок". Кроме того, режиссеры активно использовали технические возможности кинопарка. Большим спросом пользовался огромный 16-метровый хромакей-фон.

Две ленты, снятые в кинопарке "Москино" к Новому году, уже вышли на большой экран. Одна из них – комедия "Баба-яга спасает Новый год". По сюжету мальчик случайно освободил злую Снежную королеву, которая затем похитила его, а потом захотела заморозить мир. Чтобы ее остановить и спасти всех, Дед Мороз призвал на помощь Бабу-ягу, Ивана-царевича, Марью-искусницу и магических существ.

В кинотеатрах также можно увидеть отечественную приключенческую комедию "Одна дома: великолепная пятерка". Отважной девочке и ее знакомым предстоит найти пропавшего пони. Часть действия разворачивается в декорациях "Ковбойский городок", где находятся салун, офис шерифа и американский банк образца конца ХIХ века.

Кроме того, завершились съемки комедии "Письмо Деду Морозу". В картине принимают участие актер Иван Охлобыстин и латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро. Фильм демонстрирует, как детские желания, фантазии и страхи юриста в один день становятся реальностью. Релиз фильма состоится в конце следующего года.

Кинопарк "Москино" – часть московского кинокластера, который объединяет сразу несколько инфраструктурных площадок и цифровую платформу. Они дополняют друг друга, предоставляя профессионалам все необходимое: технологичные павильоны, оборудование, костюмы и реквизит для любых задач.