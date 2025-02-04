"Нужно увидеть каждому": Захар Прилепин — о постановке "Соборная площадь"

Общественный деятель отметил удачную культурную синергию в произведении

Писатель Захар Прилепин посмотрел постановку "Соборная площадь" в кинопарке "Москвино" и поделился своими впечатлениями. По его словам, этот спектакль нужно увидеть каждому – особенно детям.

Публицист указал, что в произведении использованы потрясающие зрелищные приемы, христианские символы, кубизм и футуризм, которые гармонично сочитаются с традиционным русским стилем. Особенно его впечатлила синергия жанров и стилей, где народный театр переходит в современный, а затем и классический.

"Этот спектакль обязательно нужно показывать детям. И вообще, его нужно увидеть каждому... Наша страна стремительно развивается, и этот спектакль – верный показатель", – отметил он.

Также Прилепин указал, что ему было интересно посмотреть на кинопарк "Москвино" и новые декорации. Он похвалил всех, кто придумал и реализовал проект.





Напомним, премьера "Соборной площади" состоялась в конце прошлого года, его успели посмотреть более восьми тысяч зрителей. Постановка посвящена периоду Смутного времени, рассказывая, почему произошла война между Речью Посполитой и Российским царством. Спектакль поставил режиссер Эдуард Бояков, роли исполняют Дмитрий Певцов, Валерий Николаев, Екатерина Гусева, Леонид Якубович и другие артисты.

Посмотреть представление можно каждые выходные до 23 февраля включительно.