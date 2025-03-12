Кинопарк "Москино" приглашает на рыцарские турниры времен Владимира Мономаха

Гости увидят реконструкцию сражений и узнают о быте воинов в походах и мирные дни

В ближайшие выходные, 15 и 16 марта, кинопарк "Москино" превратится в средневековый Новгород. Посетители познакомятся с бытом Руси XII–XIII веков, попробуют блюда по старинным рецептам и станут свидетелями рыцарских турниров.

Для каждой декорации предусмотрена своя программа. Так, на "Соборной площади" в 11:00 состоится парад рыцарей, участники которого позже сойдутся в зрелищном состязании. В мероприятиях примут участие до 200 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Чебоксар и других городов.

Для посетителей также подготовлена выставка "Быт горожан", где можно увидеть исторические костюмы, предметы быта, а также арбалеты и другие виды оружия времен Владимира Мономаха. В ремесленных мастерских покажут, как работали кузнец и кожевенник, как чеканились монеты, отливались свечи, обрабатывалось дерево. Кроме того, в кинопарке пройдут мастер-классы по окраске тканей в средние века и резьбе по кости.

В декорациях "Палаты князя Андрея" 10:00 до 18:00 пройдет интерактивный квест "Новгородские приключения". На центральной площади дети смогут расписать камни-обереги древнерусскими письменами или написать послание на бересте. В декорациях "Театр Гонзаги" выступят фехтовальщики.

На территории кинопарка можно будет также попробовать блюда по старинным рецептам. Музыканты сыграют старинные произведения, а еще малышей и взрослых научат играть в рюхи, бабки и клюшкование.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте.

Напомним, зимой в кинопарке "Москино" показали реконструкцию битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.