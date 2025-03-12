Кинопарк "Москино" приглашает на рыцарские турниры времен Владимира Мономаха

Кинопарк "Москино" приглашает на рыцарские турниры времен Владимира Мономаха
Фото: mos.ru
Гости увидят реконструкцию сражений и узнают о быте воинов в походах и мирные дни

В ближайшие выходные, 15 и 16 марта, кинопарк "Москино" превратится в средневековый Новгород. Посетители познакомятся с бытом Руси XII–XIII веков, попробуют блюда по старинным рецептам и станут свидетелями рыцарских турниров.

Для каждой декорации предусмотрена своя программа. Так, на "Соборной площади" в 11:00 состоится парад рыцарей, участники которого позже сойдутся в зрелищном состязании. В мероприятиях примут участие до 200 реконструкторов из Санкт-Петербурга, Самары, Владимира, Чебоксар и других городов.

Для посетителей также подготовлена выставка "Быт горожан", где можно увидеть исторические костюмы, предметы быта, а также арбалеты и другие виды оружия времен Владимира Мономаха. В ремесленных мастерских покажут, как работали кузнец и кожевенник, как чеканились монеты, отливались свечи, обрабатывалось дерево. Кроме того, в кинопарке пройдут мастер-классы по окраске тканей в средние века и резьбе по кости.

В декорациях "Палаты князя Андрея" 10:00 до 18:00 пройдет интерактивный квест "Новгородские приключения". На центральной площади дети смогут расписать камни-обереги древнерусскими письменами или написать послание на бересте. В декорациях "Театр Гонзаги" выступят фехтовальщики.

На территории кинопарка можно будет также попробовать блюда по старинным рецептам. Музыканты сыграют старинные произведения, а еще малышей и взрослых научат играть в рюхи, бабки и клюшкование.

Полное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте.

Напомним, зимой в кинопарке "Москино" показали реконструкцию битвы за Москву в ходе Великой Отечественной войны.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
По теме

Танки ВСУ были остановлены одним указом

Незалежная оказалась в безвыходной ситуации

США нанесли удар по ВСУ в Курской области

Украинцы больше не могут эффективно противостоять противнику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей