Ефимов: на территории Киностудии имени Максима Горького построят три новых здания

По окончании всех работ запланировано благоустройство территории

На территории Киностудии имени Максима Горького будут возведены три новых здания административно-хозяйственного назначения. Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что общая площадь объектов основного и вспомогательного использования составит более 10,7 тысячи квадратных метров.

"В них разместят складские помещения, здание павильонного комплекса с офисными пространствами, строение площадью более четырех тысяч квадратных метров для хранения костюмов и реквизита", – рассказал Ефимов.

Строительство ведется на участке, расположенном по адресу: улица Сергея Эйзенштейна, земельный участок 8/5.

Работы реализуются Комплексом городского хозяйства и Департаментом капитального ремонта Москвы. На данный момент завершен демонтаж старых построек, возведен двухэтажный сервисный центр, а также ведется строительство кинопроизводственного комплекса и центра для хранения реквизита. В планах – ремонт кровли и фасадов, восстановление помещений широкоформатного зала и лабораторного корпуса. По завершении работ планируется благоустройство всей территории.

Для реализации проекта были внесены изменения в правила землепользования и застройки для участка площадью 2,94 гектара.

"Помимо модернизации всей территории, появления новых зданий и пространств общего пользования, также проектируются инженерно-технические сети и системы для обеспечения деятельности персонала",

– сообщила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская.

Как отметил ранее руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, происходящая масштабная модернизация и обновление имущественного комплекса, а также присоединение к киностудии третьей площадки – Кинозавода МЕТМАШ на Рязанском проспекте, дадут новые возможности для развития отечественной киноиндустрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о создании в столице крупнейшей креативной площадки для полного цикла производства кино. Новый проект направлен на развитие столичной киноиндустрии и повышение ее конкурентоспособности на мировом уровне.

